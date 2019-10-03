多個車站被示威者「破壞、縱火」　港鐵：部分今或未能恢復服務

▲反逃犯條例示威以來，港鐵多次遭到嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港多民眾2 日在多區集會，稱為聲援左胸中槍的18歲示威者，但最終造成激進示威者肆意破壞，致使港鐵多個車站遭殃。港鐵發言人3日凌晨表示，多個車站遭蓄意破壞及縱火，乘客、員工及鐵路安全受到嚴重影響，部分車站或設施有可能未能在今天恢復提供服務。

據《香港01》報導，網友昨晚發起多區集會，大批穿黑衣市民響應，前往包括荃灣、銅鑼灣、將軍澳、屯門、黃大仙等地。激進示威者先以雜物堵路，進而展開破壞行動，所到之處交通燈、欄杆被毀，逐一毀壞中資或被指愛國人士、黑社會所持的店舖。

難逃厄運的港鐵站多站也受到破瓌，包括在前日已被嚴重損毀的銅鑼灣站和黃大仙站。逃過當日一刼的將軍澳線昨日也逐一被激進示威者搗毀，由將軍澳站開始然後到坑口站，調景嶺站也被破壞。隨後，港鐵公佈，寶琳站及坑口站關閉，將軍澳線改以康城為終點站。

與此同時，一批原在新城市廣場的聚集的激進示威者，往大圍進發，其中，約10人瘋狂砸爛大圍站內幾乎所有設施、以及外牆玻璃。港鐵深夜公佈，東鐵線及馬鞍山線列車均不停大圍站，馬鞍山線列車服務維持來往車公廟站至烏溪沙站；關閉馬鞍山線車公廟站及第一城站，列車只來往沙田圍站至烏溪沙站。

港鐵今日凌晨發聲明強烈譴責，並就有關案件報警。港鐵稱，工作人員現正檢查各車站情況，工程人員評估損毀程度，會盡力修復以維持對市民的服務，不過部分車站或設施有可能未能在明天恢復提供服務。

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