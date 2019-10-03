還原港生「擦槍走火」說　柯文哲怒批媒體斷章取義成政黨側翼

記者陳家祥／台北報導

香港反送中抗爭持續延燒，台北市長柯文哲2日受訪評論時，脫口「擦槍走火」一詞，引來「香港眾志」秘書長黃之鋒痛批，「以擦槍走火來形容港警意圖謀殺，實在是對中槍學生的侮辱」。對此，柯文哲3日受訪怒批，很多媒體都已經變成政黨的側翼機構，「去讀從頭到尾，擦槍走火不是在講個案」。

柯文哲3日表示，整篇講話從頭聽到尾，你不會覺得有問題，可是你要是斷章取義、只擷取4個字做成標題，再送去給黃之鋒看，再請黃之鋒評論，他一定是這樣回答，「所以我對於這種有色媒體斷章取義帶風向，本來就應該黨政軍退出媒體，結果很多媒體都已經變成政黨的側翼機構，本人表達憤怒跟譴責」。

媒體追問，黃之鋒是分享逐字稿，似乎無關斷章取義，是認為整段發言不當？柯文哲說，「我跟你講，常常是這樣，這叫先入為主，你標題這樣做，他一定這樣回答的」。

至於在香港事件上用「擦槍走火」評論到底有沒有失言？柯文哲說，去讀從頭到尾，擦槍走火不是在講個案，「我還是這樣講，台灣這種媒體帶風向，我還是覺得非常不屑」。

柯文哲說，不喜歡選舉到了一直在拉高「芒果乾」，不需要，這香港問題台灣應該怎麼應對這相當清楚，「我覺得是這樣，要思考的是台灣在日後在整個國際局勢怎麼走下去比較安全，不要一時的選舉讓台灣陷入更危險的局面，這不必要」。

至於有柯粉「出征」到黃之鋒臉書專頁，柯文哲說，這就是不必要的衝突，人家講話有前言後語，也不是在講一個個案，「香港這種紛擾不解決，意外一定會繼續發生，如果昨天那開槍打死人，哇，這不得了」。

柯文哲強調，那個應該是「開槍走火」不是擦槍走火，擦槍是在清槍什麼才有擦槍走火，當過兵的才知道，「那（香港事件）就是開槍走火，我講的擦槍走火是指在一連串事件當中常常會有意外發生」。最後柯怒嗆，三立要這樣搞，我是非常不高興。

柯文哲也說，警察掏槍出來對準民眾這一定不對，這有什麼好講的？透過螢幕還需要去譴責他什麼？全世界都在看，錯就是錯，「是非對錯，作為人類都有大概的，不敢說100%，95%的是非對錯大家都會有意見」。

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者陳家祥攝）