寵物旅館「忘記公貓沒結紮」　籠子全開「一夜騎5母貓」虛脫打點滴

▲公貓「一夜瘋狂」累到虛脫。（圖／翻攝微博，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸一名網友因「十一」假期外出，把家中的公貓送到寵物旅館寄養，並特別提醒店家貓咪還未結紮。不過，店家似乎未注意到，竟在夜晚將店內所有貓籠打開一起餵食，導致該隻公貓一晚「騎了5隻母貓」，完事後「累到虛脫」，幸虧有緊急打點滴恢復，才沒有發生憾事。

網友「可怕的大王」在微博上表示，他跟老婆「十一」假期外出，把貓放到寵物生活會館寄養一天，寄養前特別登記「打疫苗，未絕育（結紮）」，本以為店家相當專業，但沒想到店員白天不餵食，晚上卻打開籠子，把全部貓放出來一起餵，接著就下班回家了。

「可怕的大王」指出，從店員晚上10點40分離開店裡，一直到早上5點多，攝影鏡頭裡面，他的貓兒子就「騎了5隻母貓」，且還不含鏡頭看不到的死角，「應該是有母貓發情了叫春，然後集體發情。」

「可怕的大王」還說，事發後的第一時間，店家不知道如何與母貓的主人交代，竟然要他去交涉，令人非常憤怒，「我兒子（貓）現在幾乎累的不省人事，在輸葡萄糖（打點滴），這事賴我？」

▼網友被寵物旅館氣死。

這起事件很快在網路上引起大量關注，店家後來也提出了補償方案，「可怕的大王」提到，大家不用擔心流浪貓成群的問題，母貓生了之後，店家會負責代售，另外，他的貓兒子「趙小屁」已經恢復了。

「可怕的大王」最後也強調，這件事情其實很嚴肅，不過既然解決了，大家就笑一笑吧，不過有養貓的一定要多加注意，「貓在自己家騎10隻也不會不醒喵事，我兒子是因為新環境應急反應加上緊張，才會累到虛脫，幸虧發現及時，不然會有生命危險，希望其他鏟屎的笑完也要引以為戒。」

▼幸好事情最後解決了。