蘋果西打製造商股東會今登場　大飲聚焦獨立董事補選

▲蘋果西打製造商大飲公司今（3）日再度召開股東常會，希望順利通過2018年度重編財報。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打製造商大飲公司今（3）日上午11時將召開股東常會，若出席率達標順利召開，大飲將在會中通過2018年度重編財報，並改選兩位獨立董事候選人，包括「廖虹羚律師事務所」所長廖虹羚、安侯建業聯合會計師事務所經理王邦屹，分別為律師和會計背景。

蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，並於上月17日提出重編財報，以挽救下市危機。大飲今天再度召開股東常會，不過，其最大股東、大飲前總經理孫幼英因涉嫌違反證交法被羈押而無法出席，股東會能否順利召開仍有變數。

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大飲表示，財報經董事會承認後已呈報主管機關，並由金管會進行實審，公司則按原訂計劃，今天召開股東會進行財報承認，希望盡快讓公司營運回到正常軌道。

依據會計師查核報告，大飲主要製造並銷售蘋果汽水、芭樂汁及礦泉水等產品，其存貨因市場推陳出新、快速變遷，且易受到消費者喜新厭舊等情感面影響，產生存貨跌價損失或過時陳舊的風險較高，因此會計師將備抵存貨跌價損失的評估，列為去年度財報的關鍵查核事項之一。

依據大飲財報，截至2018年12月31日為止，大飲公司的存貨及備抵存貨跌價損失餘額，分別為新台幣3774.9萬元及464萬元。

大飲公司今年第一季合併營收為 1.32 億元，稅後虧損 925.6 萬元，每股稅後純益（EPS）虧損 0.16 元；第二季合併營收為9360 萬元，稅後虧損 達1373.4 萬元，每股稅後純益（EPS）虧損 0.24 元。累計今年度上半年，大飲每股稅後純益（EPS）虧損達 0.41 元。

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