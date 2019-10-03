碩士鍍金率真的比較高？　104人力銀行：念對科系可比學士多1.6萬

▲104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

不少大學生畢業後都會面臨到，到底是要繼續升學、還是就業？若是決定要升學，那念什麼科系鍍金力道是最高的呢？104研究發現，今年1-8月的職缺發現，企業限定碩士以上職缺以工程類為最多，藝術碩士為最少；另外，鍍金力道最強的是光電碩士月薪最多可比學士多1萬6千元；而哲學碩士只比學士多1750元。

根據104人力銀行觀察今年1-8月職缺中發現，接受新鮮人的全職工作共有80萬3231個，其中限定碩士以上學歷有1萬1036個，僅占1.4%。而近五年企業對碩士以上新鮮人的需求皆穩定維持在1.3-1.4%。

請繼續往下閱讀...

從數據中發現，接受新鮮人的職缺中「學術研究類」限定碩士占比最高45.5%，其次為生技醫療研發人員佔30.2%。而如果從系所來看，碩士起薪高於學士前3名分別為「光電工程」比學士多1萬6000元、「電機電子工程」比學士多1萬5000元、「資訊工程」比學士多1萬5000元。

反之，104人力銀行說，從數據上來看鍍金力度最弱的為「哲學」比學士起薪高1750元、「觀光事務」比學士起薪高2000元、「本國語文」比學士起薪高4000元、「餐旅服務」比學士起薪高4000元，以上這些系所工作需求極少，且薪資溢價低，是否需要碩士學歷提升價值，應需要多方評估。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，觀察目前的就業市場需求，需要碩士的企業主要是光電、半導體、電機、資訊等產業皆需要高度專業力、門檻也較高，對於碩士的需求比例也較高，因此也建議學生在大三大四期間，就可以提早觀察未來嚮往工作或產業等趨勢。

鍾文雄指出，企業會傾向啟用碩士的主要原因，不單單只是碩士的專業度更高，在加上在碩士學程中，會訓練到邏輯思辨、系統分析、創意等能力，更加凸顯出碩士生與學士生不同之處；另外他也提醒，其實如果可以提早察覺就是市場的需求，是可以跨領域去唸碩士的，這樣鍍金力度會更高。

