高雄石斑魚節撞訪美時間　屆時人會在哪？韓國瑜：11/9這天已列管

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜確定將以「國民黨總統參選人」身份二度訪美，時間將訂在11月份，而且行程都是由競選辦公室安排及負責，對於細節競辦不願多透露，不過韓國瑜本人則說「美國是中華民國對外最重要盟友，美台關係穩定，目前個人對美國規劃還沒有完全定案」，並強調「已經將11月9日永安石斑魚節這天列管下來」。

▲高雄市長韓國瑜前往永安訪視漁民。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜3日前往永安訪視漁民，由於高雄永安石斑魚節預計11月9日登場，恰巧跟韓國瑜預計訪美時間碰撞，就有媒體問屆時石斑魚節市長本人是否會來參加？韓國瑜則說「哦！我現在已經把這個11月9日永安石斑魚節這天列管下來」，至於11月是否會前往美國？韓國瑜說「美國是中華民國對外最重要盟友，美台關係非常穩定，美台之間交流順暢，目前個人對美國規劃還沒有完全定案」，接著就離開現場，不願多談其他問題。

由於日前韓國瑜在施政報告時，面對民進黨團追問韓國瑜是否能夠承諾「未來質詢不請假？」當時韓國瑜只回應「目前沒有請假計畫」，但若韓國瑜11月真前往美國，勢必會撞期市政總質詢時間，如果真的請假了，屆時議員們只能看著空蕩蕩的市長位置，掀起另一場大戰。