僑委會派學者赴海外穩定僑社支持

▲僑務委員會委員長吳新興。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

僑委會委員長吳新興3日在立院備詢時表示，僑委會這幾個月陸續派了學者到海外與僑胞說明兩岸關係的實際情況，期望讓僑胞們了解，效果也還不錯。

吳新興2日赴立法院外交及國防委員會，就僑務委員會業務概況進行報告，並備質詢。

吳新興表示，近來中國大陸持續加大力度對我進行打壓，除在外交上運用各種方式矮化我國國際地位外，其涉僑部門亦強化統戰作為，特別是今年年初北京當局發表「一國兩制台灣方案」後，更在海外各僑區加強運用「中國和平統一促進會」等統戰外圍組織，以舉行座談會、研討會、記者會、刊登文宣及召開全球大會等方式，大肆宣傳「一國兩制」及「反獨促統」論調，企圖混淆視聽、挑撥分化友我僑團力量，充分顯示中國大陸欲加速推動「一國兩制台灣方案」之急迫性及在海外對僑胞之統戰企圖。

吳新興指出，從近來引起全球高度關注之香港「反送中」運動可知，歷經民主、自由與多元化生活的人民，是無法接受威權專制政體的蠻橫束縛，海外僑界普遍對香港民眾之抗爭行動表達高度關心及支持，並對中國大陸罔顧民意，縱容香港政府暴力鎮壓等作為甚表反感。對此，僑委會除安排學者赴海外僑界說明當前兩岸關係，化解北京當局統戰企圖外，亦團結海外所有認同民主法治普世價值之僑胞朋友，共同攜手捍衛中華民國之主權獨立及生活方式，並適時戳穿中國大陸各種統戰作為。

吳新興表示，海外僑勤非常複雜，近期中國大陸正在慶祝建政七十週年的活動，對於海外僑社的相關活動也非常積極頻繁，透過反獨促統、海外統戰機構等方式加強有關精神意識形態的教育，因此僑委會這幾個月也陸續派了學者到海外與僑胞說明兩岸關係實際情況，目前效果也還不錯。

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