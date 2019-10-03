環團、地方為「二林精機案」互嗆　王惠美突現身：彰化人決定自己的事

▲王惠美到場表示彰化人的事要自己決定。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

彰化「二林精密機械產業園區」案爭議多年未過，今（3日）環保署召開第二階段環境影響評估書專案小組第4 次初審會議，環團事前到場抗議新任環評委員沒現勘過就要審查，到底憑什麼，且該區投資風險高有地層下陷等多項問題。地方鄉親則北上一旁抗議，彰化縣長王惠美突現身表示，彰化人要自己決定自己的事情，要來看中央是否有誠意通過此案。

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▲▼環保團體強烈要求二林精機案不該過，地方鄉親則在一旁抗議。（圖／記者許展溢攝）

今年3月27 日環署召開此案，王惠美當時也親自到場提出申覆力拼翻案，結果未通過。今天多個環團代表搶在會議召開前在環署門口質疑，近日在園區範圍內，發現數千隻保育類鳥類在此覓食、棲息，顯見這裡廣大完整的台糖土地，不僅在糧食生產其有重要性，更是平原生態環境有獨特性。

環團更是提出5大錯，彰化境內超過500公頃工業用地待出售中、嚴重土壤液化區，每年地層下陷3-5公分，和精密機械業產業群聚聚落在台中市、北彰化，不是在此處的南彰化農業重鎮等一連串問題。

▲王惠美逐一和鄉親握手感謝支持。（圖／記者許展溢攝）

環團記者會剛開不久，地方鄉親就從遊覽車下車齊聚一旁拉起布條抗議，王惠美不久也現身一一和大家握手，並說該案過了12年，希望年輕人趕快回到彰化跟大家一起打拼，中小企業在彰化非常蓬勃發展，很多隱形冠軍產業，許多民眾也登記了，需要這塊土地，不用擔心會變成蚊子園區，希望能夠環評早日過，讓更多鄉親回來。王惠美強調，彰化人自己決定自己的事情，要認真來爭取此案，要來看中央的誠意。