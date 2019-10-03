韓國瑜11月中訪美　陳致中撿到槍開轟：鬼混！離譜！不要落跑

▲民進黨高雄市議員陳致中。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜拚大選，連市議會質詢期間也不管了嗎？現在傳出他本人在10月1日在私人餐會時，親口跟在座的人士說自己會在11月份訪美，消息經過媒體披露後，引發高雄市民進黨議員們群起開轟，像是陳致中就罵「根本是鬼混、離譜」。

陳致中相當生氣質問韓國瑜：「訪美行程比高雄市政重要嗎？選舉造勢比高雄市民優先嗎」？哪一位民選市長會選總質詢期請假十天不見人影，根本是鬼混、離譜！議會總質詢預定從10月底進行到12月初，請韓市長說清楚、講明白，訪美行程以外的時間到底會不會來議會總質詢備詢？還是照請不誤、請好請滿請到底？這是全體市民都想要問他的ㄧ件事」！

陳致中點出議會開議期間，每ㄧ個會期才ㄧ次總質詢，ㄧ位議員代表民意來到議會，每半年好不容易有50分鐘時間可以直接跟市長討論交流市政規劃、反映地方心聲、爭取相關建設與預算，但現在如果因為要拚選舉，造成民代無法質詢市長，呼籲韓國瑜不要因為參選總統而犧牲高雄市279萬市民的權益。

▲陳致中給韓國瑜評議會分數，曾經直接給了大鴨蛋 。（圖／記者吳奕靖攝）

同時他也認為韓國瑜目前的民調表現退步，都是因為沒有認真專注作好市政：「這是本務，如果捨本逐末，只圖瘋狂動員韓粉，耽溺在同溫層取暖，這樣絕對無法增加選票，也請韓市長不要害怕總質詢！不要落跑！」，陳致中也酸韓國瑜：「自己18歲以後就沒在怕」，也希望他說到做到。