殉職消防員張哲嘉老家在台南　黃偉哲第一時間指示探視協助

▲台南市消防局長李明峯指派示大隊長陳博文探示關懷張員家屬，並將協助張員兄長調地服務，就近照顧父母親。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台中市消防隊員張哲嘉，在10月3日凌晨發生在台中的工廠火警中不幸殉職，台南市長黃偉哲馬上指示台南市消防局派員前往張員位於台南市麻豆區的老家關懷協助。

台南市消防局指出，台中市於10月3日凌晨1時45分，大雅區中和六路92-6號發生工廠火警造成兩名消防人員殉職，其中一名32歲隊員張哲嘉為警專25期，台南市人、未婚，畢業後到台中服務；對此，台南市長黃偉哲第一時間獲知後，指示消防局局長李明峯派代表探視協助。

據了解，32歲消防隊員張哲嘉家住台南麻豆，消防局局長李明峯立即指示轄區大隊長陳博文於3日上午7時45分代表市長黃偉哲、局長李明峯前往張員家中，向家屬探視關懷協助，當時張家還抱持一絲希望，但張員父母難掩傷心，因張哲嘉的兄長也是消防隊員，已婚，也在台中服務。消防局表示，會協助張員兄長調地服務，就近照顧父母親。惟當張員確定罹難，張員父母已趕往台中處理。

消防局指出，張哲嘉警專畢業後，曾分發到麻豆消防分隊實習，分隊長廖鼎鈞說，曾經共事的隊員對張哲嘉印象很好，很單純，很乖，就像一般鄉下孩子，聽聞張員不幸的消息，分隊隊員都非常難過。