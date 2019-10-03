迪士尼獨家快閃！巨大維尼、史迪奇公仔　誠品生活週年慶限定



▲首次登台的「迪士尼POLYGO」期間限定店，小熊維尼大型POLYGO公仔在誠品生活南西首次登場。（圖／誠品提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

誠品生活週年慶邀請超人氣「迪士尼POLYGO」獨家登台，在南西、台中園道店期間限定登場，除了首次展出小熊維尼、史迪奇大型公仔，還有搶先全球首賣限定款公仔，成為迪士尼粉絲必朝聖蒐藏周邊、打卡熱點！

▲▼小熊維尼大型公仔成為打卡熱點！

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首次獨家登台的「迪士尼POLYGO」期間限定店於誠品生活南西、台中園道店登場，除了有小熊維尼、史迪奇大型公仔，也搶先全球首賣「唐老鴨POLYGO公仔」，南西店也獨賣台灣限定款「小熊維尼金屬黃限量POLYGO公仔」，而台中園道店也有限定的「史迪奇金屬黃限量POLYGO公仔」。

▲▼迪士尼POLYGO期間限定店快閃，誠品生活週年慶限定（圖／誠品提供）

另外敦南店精選包含莫內、梵谷等8幅世界知名名畫，而西門店、武昌店、站前店與板橋店在週年慶期間，攜手以創作復古台語伴唱帶插畫的「歡唱99俱樂部」，打造俗又有力的歡唱舞台，讓民眾可以變身卡拉OK歌王、歌后。

誠品生活週年慶第二波於10/2起，由誠品生活西門店、武昌店起跑，10/4起板橋店、新板店、站前店、台南文化中心店，10/17高雄大遠百店、高雄悦誠店接續登場。相關優惠與資訊已店家為主。