19歲孝子「撞逆向斜切作業車」慘死…駕駛：之前都這樣開　新工處冷回撇責

9月27日下午，陳佑昕父母坐在兒子靈位前看著孩子生前的照片，難掩悲痛情緒，頻頻拭淚。陳爸回顧陳佑昕殞命的那一晚，陳爸接到警察電話，要他快到醫院去，在醫院急診室外焦急等候，卻聽聞噩耗。「醫生說我兒子頭被撞到變形，腦漿都溢出來了，他差幾公尺就到家了，可是卻發生這種事。」陳爸難掩悲慟情緒，掩面痛哭。據本刊了解，21日凌晨12點，一輛高空作業車逆向斜切進入辛亥路車行地下道，進行養護工程，因為當時正在下大雨，視線不良，加上沒有放置告示、三角錐，從另一頭騎過來的陳佑昕，直接撞上作業車，安全帽瞬間噴飛20多公尺遠，而他的頭顱也完全變形，身上多處開放性骨折。

▲陳媽表示，案發到現在都沒看到新工處相關人員來上香。（圖／鄭清元攝）

而養護工程包商雖有申請兩名義交協助管制交通，但警方到場時只有看到一名義交，而這名義交表示，他當時只負責在地下道內指揮，車禍發生後才出來協助，換句話說，事發的路口處並沒有義交在指揮交通。

離譜的是，從案發到陳佑昕火化，主管機關新工處始終神隱，至今對家屬連一句慰問都沒有。陳媽表示，發包的主管機關應該要負起責任，「我們小老百姓沒有法律知識，而且訴訟也很複雜；而且如果承包商中途跑了，我們要找誰，希望新工處幫幫我們。」

「才差10分鐘不到就到家了，好想你快回來。」陳爸邊哭邊說，當時陳佑昕剛把女朋友安全送到家，騎著機車行經辛亥地下道時，被一輛逆向斜切進入車道的工程車撞上，當場死亡，事故發生後，檢方向肇事駕駛詢問「為何你明知是違規仍要這樣開？為何不多繞一圈」肇事駕駛竟供稱「因為之前都是這樣開」。

陳爸表示，佑昕是家中的獨子，從小就很獨立，也非常孝順父母，從小就半工半讀，而且人緣很好，「好多他生前的兄弟都來跟他告別。」在車禍後，雖然檢方依過失致死罪將肇事駕駛起訴，但是應該負起責任的新工處相關人員卻始終沒有出面。

陳佑昕是父母心中的乖兒子、朋友的好兄弟，就因為施工人員便宜行事，發生車禍意外枉送性命。陳爸及陳媽表示，他們要的只是新工處幫幫他們小市民的忙，讓陳佑昕的身後事能更容易處理，但卻只得到「請洽承包商」的冷血回應，讓他們十分心寒。

北市新工處則表示，意外不在工區內，跟市府沒有直接關係，但會督促承包商盡快處裡後續，只是這番話聽在家屬耳裡，恐怕很難接受。

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