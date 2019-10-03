2勇消遭鋼架重壓...隊員破窗救援！他回憶搶救情形：窗邊進來2m發現他

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市大雅區3日發生一起火警！一間免洗餐具物流工廠凌晨1時45分突然冒出熊熊烈焰，警消人員獲報後，立即派遣大批人力前往搶救，孰料，2名消防員卻受困火場失聯，直至上午8時許才被尋獲，皆已喪命。副大隊長楊世葆表示，當時2人的遺體遭坍塌重物壓住，但無法確認是事前或事後遭壓。

▲台中大火造成2名消防員殉職。（圖／記者李忠憲攝）

針對消防人員殉職，第一大隊副隊長楊世葆出面說明，他表示，當時33歲的謝志雄、32歲的張哲嘉帶著熱顯像儀進入尚未出現火勢、濃煙的建物展開搜索。分區指揮官一發現無線電無法聯絡2名消防員，隨即回報。

後場指揮官獲報後，隨即啟動快速救援小隊機制，凌晨3時6分同仁進入火場一樓搜索，當時同人試圖尋找其他路徑前進2樓，卻發現火勢疑似藉著濃煙沿遮雨棚快速延燒，2樓已是高溫狀態，已無法再進入，於是於21分撤出，27分又出動共8人試圖營救，但仍未果。

▲第一大隊副大隊長楊世葆說明搶救過程。（圖／記者鄧木卿攝）

他表示，由於現場火勢猛烈，已全面坍塌，事後的營救若以方向面來說，建物大門為第1面，同仁是由順時針方向第4面破窗後進入火場救援，第1位消防員是在建物第3面距離窗戶約3公尺左右處尋獲，第2位則在建物第4面的第1面窗戶進去2公尺尋獲。

楊世葆表示，2名消防員被發現時已明顯身亡，並遭坍塌的鋼架壓住，無法確認生前遭壓或是喪命後遭壓。

▲▼台中大雅3日凌晨發生大火。（圖／東森新聞，下同）