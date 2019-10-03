出身「警消家庭」卻命喪火窟...謝警妻懷雙胞胎崩潰認屍！張消防員哥悲痛低頭

▲台中大火殉職消防隊員謝志雄孕妻聞訊崩潰。（圖／記者李忠憲攝）

記者鄧木卿、李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市大雅區3日發生一起火警！一間物流工廠凌晨1時45分突然冒出熊熊大火，警消人員獲報到場處理，並派出大批人力搶救，不料，2名消防員卻在救援過程中失聯，等到其他同仁找到2人時，已不幸英勇殉職。據了解，33歲謝志雄、32歲張哲嘉皆為警消家庭，謝妻為一名警員，張哲嘉的哥哥也是一名消防員。

台中大雅區中和六路一間免洗餐具物流工廠3日凌晨1時45分左右發生火警！警消獲報後隨即出動搶救，孰料，謝、張凌晨2時50分左右帶著熱顯像儀進入火場，10分鐘過後小隊長察覺濃煙不斷竄出，認為情況不對，緊急透過無線電呼叫，卻發現2人無回應，趕緊回報進行救援。

▲2名消防員受困火場6小時遭救出，已英勇殉職。（圖／記者李忠憲攝）

事後隊員採破窗方式救援！經6個多小時的搶救，由於事發時火勢猛烈，廠房出現塌陷情況，最後謝、張被隊員發現時，遭壓在鋼架下方，已明顯殞命，遺體運出時，同仁皆忍不住淚崩敬禮哀悼，不捨2名優秀消防員的離去。另外，內政部長徐國勇表示，由於2勇消遺體已無法辨識，只能採DNA比對確認。

據了解，謝志雄的妻子為烏日分局員警，2人育有一子，太太目前還懷有6個月大雙胞胎女兒，得知丈夫死訊到殯儀館崩潰認屍；張哲嘉的哥哥則同為消防員，張父得知兒子死訊也悲痛萬分，隨即由台南動身前往台中處理相關後事。謝、張2人皆有人從事警消工作，卻遭此憾事，令人感到不勝唏噓。

▲台中罹難消防隊員張哲嘉的哥哥也是一名消防員。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼張哲嘉雙親聽聞兒子殉職消息淚崩。（圖／記者林悅翻攝臉書）