涉香港「佔中案」被判囚8個月！　黃浩銘、邵家臻今刑滿出獄

▲黃浩銘、邵家臻今日刑滿出獄。（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港2014年發生的「佔領中環案」在今年4月裁決，發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人中，有8人已在4月底被判刑。其中，被判囚8個月的社福界立法會議員邵家臻、社民連副主席黃浩銘今（3）日已刑滿出獄。

綜合港媒報導，邵家臻和黃浩銘在佔中案中，被控「煽惑他人作出公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等2項罪名，控罪均被裁定罪成，最後2人被判囚8個月，直到今日刑期已滿。

據悉，佔中發起人朱耀明、民主派會議召集人陳淑莊、天主教香港教區榮休主教樞機陳日君，以及一些民主派人士，在今天早上8時多就抵達現場，準備迎接邵家臻、黃浩銘。

▲黃浩銘率先獲釋。

隨後，黃浩銘先被獲釋，他踏出監獄後便高喊，「我要真普選」、「五大訴求，缺一不可」等口號。另外，邵家臻則是談論著半年來的入監獄生活，他表示，自己瘦了將近10公斤，現在的體重是77.7公斤，而瘦了、黑了的原因，是因為監獄生活好難捱。

▲多名香港立法會議員、民主派人士、佔中三子今早都在監獄外迎接。

回顧佔中運動，最早提出該主張的人是香港大學法律系副教授戴耀廷，目的是讓北京和港府推動行政長官和立法會全面普選，隨後前中文大學社會學系副教授陳健民、香港市民支援愛國民主運動聯合會常委朱耀明參與，因此被稱為「佔中三子」。

涉案的佔中9人在2014年的「佔領中環案」運動中，提出以公民抗命為手段，呼籲市民上街採取佔領香港金融區中環的交通要道的方式，來爭取符合《公民權利和政治權利國際公約》，能夠公平實踐「投票權」、「參選權」和「提名權」的行政長官和立法會普選。

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