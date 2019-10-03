台中勇消命喪鐵皮屋　葉毓蘭痛批「政府長年忽視都市之瘤」：居上位者還睡得著？

▲台中大火奪走打火弟兄性命。（圖／記者李忠憲攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台中市大雅區3日凌晨1時許發生火警，一棟鐵皮工廠起火燃燒，不料稍早確認有2名消防員已經罹難。前警大教授、現任亞洲警察學會祕書長葉毓蘭也在臉書沉痛發文，批評多年以來已有許多消防人員命喪於「都市之瘤」鐵皮屋，但政府卻長年忽視沒有作為、不改善現有裝備，「居上位者還能睡得著？」

「彼亦人子。不管那裡的警察、消防，都有人等他們回家。台灣如此，香港亦復如是。」面對大雅惡火奪走2位打火英雄的性命，葉毓蘭3日在臉書表示，警察和消防都是最危險的行業，進入警校時，學生們多少都有心理準備，但就算有準備，並不代表政府可以不作為、不精進現有裝備和制度。

▲台中大火。（圖／東森新聞）

葉毓蘭指出，長年以來，像這樣鐵皮屋的火災已經奪走許多打火弟兄的命，「從2005年高雄市鑫昌傢具行大火燒死2名警消、2013年新北泰山倉庫大火2名警消殉職、2015年新屋保齡球館惡火的6名消防員殉職，一直到今天凌晨在台中殉職的謝、張2位弟兄，都是死在鐵皮搭建的倉庫廠房球館。」

她痛批，這些政府長年忽視的鐵皮屋，已經快要成為消防人員的墳場，「為什麼不能好好處理這些都市之瘤？又為什麼還要消防隊員進入無人居住的火場？太多疑問，居上位者還能睡得著？」

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