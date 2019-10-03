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認了在場！蓬佩奧坦承聽取「烏克蘭門電話」　反嗆民主黨霸凌

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧承認聽取電話。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，內容引發醜聞。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日則證實，當時他在場，聽了兩人的通話，不過他拒絕闡述更進一步細節；他1日還指責，民主黨高層試圖霸凌、恐嚇官員。

Vox報導，蓬佩奧證實前，《華爾街日報》率先指出他參與引爆「烏克蘭門」醜聞的電話，他2日在義大利一場記者會簡短坦承，川普、澤倫斯基7月通話時，他在場聆聽，他並未回答內容是否有不洽當之處。

蓬佩奧9月22日接受《美國廣播公司》（ABC）採訪時，他的態度就像不知道有這通電話，當時文字記錄與吹哨人的檢舉都未公開，他還駁斥川普施壓澤倫斯基的說法。

眾議院民主黨人已向蓬佩奧發出傳票，要求國務院提供有關7月25日通話的內容，以及川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與烏克蘭政府接觸的文件。5名國務院官員預計本周進行聽證。

根據CNN，蓬佩奧2日告訴記者，他非常清楚美國對烏克蘭的政策抱持尊重，政府將繼續推動成果，「我們的團隊，包括特使佛克爾（Kurt Volker），專注於想消除俄羅斯對烏克蘭的威脅，這是為了幫助烏克蘭人擺脫政府的貪腐，協助新政府建立成功的繁榮經濟。」

蓬佩奧2日還在羅馬聲稱，眾議院民主黨人直接找上5名官員，告訴這些人不要聯繫國務院的法律顧問。他表示，當然會履行職責並配合機構，然而，不能忍受霸凌、恐嚇的方式，「這是不能接受的，我不會允許這種事發生。」

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