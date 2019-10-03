逛網拍APP！她傳訊問「產地是台灣嗎」秒笑噴　賣家1字「親～」大露餡

▲原PO在拍賣APP發訊息給賣家。（圖／翻攝自爆廢公社公開社）

網搜小組／鄺郁庭報導

在拍賣APP上買東西，許多人習慣向賣家確認商品細節，以免事後產生消費糾紛。一名女網友日前就發訊詢問「請問（商品）產地是台灣嗎？」賣家看到後，馬上回覆「是的」，但一個字卻秒露餡，讓原PO直呼「這……這……要我怎麼相信你啦！」看到貼文後，其他人也笑噴，「你已露餡」、「瞬間明白了什麼。」

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張和賣家對話的截圖，文中直呼「這……這……這……要我怎麼相信你啦！」並附註說，賣家的產品說明有註明產地是台灣，她傳訊息想確認一下，「沒想到……哈哈哈！」只見原PO先是傳訊，「你好」、「請問產地是台灣嗎？」

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▲賣家回「親是的」，讓原PO直呼「要我怎麼相信你」。（圖／翻攝自爆廢公社公開社）

賣家隔了半個多小時後，回應「親是的」、「需要下標嗎？」一個「親」字卻秒露餡，因為「親」最早的來源就是出自淘寶賣家對買家的稱呼，讓網友馬上笑說，「親，不要懷疑我，親～」、「親～妳知道的太多了」、「親，妳要什麼產地我都可以配合妳」、「親，這保證台灣製的，記得取貨啊親，貨已經給您發出去呢親。」

不過也有人認為，「沒豪小，我在淘寶買過台灣製的產品，然後還比產地便宜呢」、「台灣很多賣家也會這樣講話」、「滿多賣家都會用大陸用語哈哈！叫他拍標示跟你看比較快」、「淘寶有些商品真的是台灣製的！還有台灣人在淘寶賣東西」、「現在一堆台灣人都在學對岸說話，不奇怪啊，另外台灣人習慣說下標，大陸人會說拍下。」

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