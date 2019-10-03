大雅惡火噬2消！消防員罹難「過去6年喪命20人↑」事件整理　氣爆痛心奪7命

▲台中大雅火警2死，隊員列隊敬禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台中市大雅區3日凌晨1時許發生火警，一棟鐵皮工場起火燃燒，不料2名消防人員入內搶救失去聯絡，8時許確認2人已經罹難，遺體抬出火場時，隊員紛紛含淚列隊大喊「敬禮」，場面令人痛心不捨。讓人更遺憾的是，103年以來，超過20名優秀消防人員在火場中殉職，加強裝備和保障工作安全的任務已成當務之急。

消防員工作充滿危險，據消防署統計資料顯示，民國96年至106年底為止，消防員在執勤中死亡人數最高的年分，是103年和104年，同樣都是7名因公殉職、1名因公死亡，1年就帶走8條寶貴性命。

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另外，消防員因公傷亡事故，讓外界多次審視消防人力缺額問題，據消防署官網資料指出，截至106年底，全國各消防機關總編制員額為1萬8682人，總預算員額1萬6077人，實際員額1萬4586人。

▲台中大火殉職警消。（圖／記者李忠憲攝）

《ETtoday新聞雲》整理103-108年重大消防員殉職事件，累計超過20名消防員因救命勤務喪命，現在加強消防員裝備、保障工作安全也成為相關單位首要檢討職務：

→108年10月3日《台中鐵皮廠爆炸「火勢照亮夜空」 2消防隊員失聯》

台中市大雅區3日凌晨1時許發生火警，ㄧ棟鐵皮工場起火燃燒，不料2名消防人員入內搶救失去聯絡，稍早8時許確認2人已經罹難，分別為33歲的謝志雄以及32歲的張哲嘉，最新消息為第二具遺體也已經找到，抬出火場時隊員含淚列隊大喊「敬禮」，令人動容。



→107年10月15日《消防車「斷頭輾過」！小隊長最後出勤身影曝光 妻哭腫眼收遺物》

擁有25年資歷的台北市消防局光明分隊小隊長李耀文，15日上午駕駛消防水車行經北投大度路一段，但停等紅燈時車頭卻突然離奇「斷頭」、向前傾斜近90度，坐在駕駛座的李小隊長當場遭甩飛、撞破擋風玻璃倒地，接著又被不斷前行的水車輾過，送醫後仍宣告不治。

→107年4月28日《桃園敬鵬延燒10小時！消防員5死2急救…移工2不治 警消累倒救火》

桃園市平鎮區敬鵬工廠平鎮分廠28日晚上9時發生大火，火勢難以控制，濃煙密布，消防局出動47輛消防車與2輛救護車，共153人前往救災，造成李翰霖、余佳昇、游博瑜、林伯庭、游曜陽等5名消防員身亡；呂宗郁林尉熙2人命危。

→106年10月28日《21歲消防員殉職！氣體瓶「殘壓警報」沒響…倒出口前5公尺身亡》

新竹縣消防員林永軒執行湖口鄉昇陽光電科技公司火警勤務時不幸殉職，留下難以置信的家人和同事，更讓他們心痛的是，林永軒最後倒地位置只離門口5公尺的距離，卻沒人聽到救命器的高分貝呼救，消防員的3大保命工具在現場全沒派上用場，才導致林永軒21年的年輕生命驟然劃下句點。

→104年1月20日《桃園新屋亞洲保齡球館大火鐵皮塌 6消防員殉職》

桃園一場大火奪走蔡長融、陳彥茗、陳鳳翔、曾重仁、謝君杰、張桂彰、共6名年輕消防員生命，現場指揮官新屋消防分隊長湯佳興表示，當時派出兩組人馬尋找起火點滅火，第1組人馬找不到火點，因此派出第2組上到2樓，過了7分鐘，他察覺事態不對，趕緊用無線電呼叫撤退，但喊了7、8次都沒有回音，21日上午他到殯儀館探視，受訪時幾乎亂了頭緒，眼睛明顯紅腫。

→103年6月27日《新北勇消張哲偉生日前殉職 長官哽咽：兄弟，對不起！》

新北市中和區華新街華夏之星社區地下停車場27日晚間發生火警，消防員張哲偉進入火場搜救，疑因氧氣用盡並吸入有毒氣體遭嗆暈，經送醫不治，29日就是他32歲生日，他的長官忍不住哽咽說，「兄弟，沒有把你平安帶回來，對不起！」



→103年7月31～8月1日《高雄石化連環爆 英勇救災4警義消殉職2失蹤22傷》

高雄市前鎮區凱旋及二聖路的輕軌工地大氣爆造成現場滿路坑洞，宛如戰爭過後，消防員趕往前線救災，造成消防局主秘林基澤、瑞隆分隊小隊長劉耀文、苓雅分隊小隊長黃國棟、成功分隊隊員王中、新興分隊隊員莊政潔、義消總隊副總幹事黃尚強、鳳祥義消副分隊長陶廷舟，共7人喪命。

103年3月27日《北市打火兄弟救災殉職 方俊弘歸隊同仁流淚送別》

台北市消防局華山分隊小隊長方俊弘和4名隊員27日下午搶救仁愛路2段72號之9地下樓火警時，遭遇爆燃意外，方俊弘身先士卒受傷最重，雖經搶救後仍回天乏術，在28日晚間拔管宣告死亡，消防局依例將英勇殉職的方俊弘遺體運回隊部繞行，並向他宣佈「任務結束，歸隊」，讓在場同事和家屬都落下不捨的淚水。