台中勇消困火場6hrs殉職！消防局長還原「救災過程」：當時2樓全面燃燒...

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市大雅區3日發生一起火警！一間免洗餐具物流工廠凌晨1時45分突然冒出熊熊烈焰，警消人員獲報後，立即派遣大批人力前往搶救，孰料，凌晨2時22分左右，卻傳出有2名救災人員失聯的消息，分別為33歲的謝志雄、32歲張哲嘉。經6小時的現場搜查後，終於尋獲2人，但都已不幸罹難，台中市消防局長曾進財稍早受訪時，還原事發經過。

▲台中大雅火警釀2消防人員殉職憾事。（圖／記者李忠憲攝）

曾進財表示，當時警消獲報後，趕緊派遣特種搜救分隊前往救援，2車7人於凌晨2時11分時抵達現場，一部分人投入救災，一部分人則是待命。他提到，當時指揮官提醒小隊長，要注意還沒燃燒的一棟建物，不要讓火勢蔓延，由於濃煙不斷飄來，指揮官也提醒要注意溫度。

▲台中市政府消防局長曾進財說明事發經過。（圖／記者鄧木卿攝）

因此，小隊長派遣謝、張全副武裝，攜帶熱顯像儀，進入火場看看情況，查看是否有火源，或是溫度過高的問題。於是2人於凌晨2時50分左右進入火場。小隊長凌晨3時左右察覺不對勁，發現濃煙不斷竄出，火勢似乎有延燒的跡象，趕緊用無線電呼叫謝、張離開火場，多次呼叫卻驚覺2人無回應，小隊長緊急向指揮官報告。

指揮官獲報後，緊急通報其他單位協助救援，第一梯次的人員進入火場1樓搜救，接著第二梯次人員也進入2樓搶救，卻發現2樓已全面燃燒，無法進入，只好撤退。經6個多小時的搜救後，才在2樓倉庫中間尋獲2名失聯的警消，2人皆已不幸罹難。

▲台中罹難消防隊員張哲嘉的哥哥。（圖／記者李忠憲攝）