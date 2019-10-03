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決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴　對郭台銘釋善意放眼國會龍頭

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▲▼馬、吳、韓出席2019大陸台商聯誼茶會,國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜同台。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜同台。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

距離總統大選剩下100天，國民黨中央卻陣前換將，火速撤換陸戰操盤手、組發會主委李哲華，引起軒然大坡。吳敦義第一時間回應「沒有人吃虧」，更不否認將自己列為不分區第一，明顯眼前目標是國會龍頭，整合藍軍山頭他卻不著急，而剷除異己、殺雞儆猴才是首要工作。

據親吳人士指出，李哲華被撤換的原因有三個，一、得罪地方派系。二、地方首長不滿被要求擔任競總主委中央卻未事先聯繫。三、吳敦義對郭台銘釋出善意。

首先，日前花蓮縣長傅崐萁出獄後仍有望參選立委，而親傅的國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏遭黨中央停權，等同黨中央表明不支持由傅崐萁參選，造成花蓮鄉親北上大鬧中央黨部，後來黨中央正式提名花蓮縣醫師公會理事長的黃啟嘉，讓傅崐萁直接出局。

親吳人士表示，這一連串的爭議與衝突，主因是李哲華協調不利，引發挺吳派不滿，之後「夫人派」派出黨副祕書長杜建德介入處理，但卻把事變得更複雜，杜卻認為是李哲華從中作梗。

除此之外，該親吳人士透露，有幾位國民黨籍地方首長向黨中央表達不滿，因被要求擔任地方競總主委卻中央未事先聯繫，感覺不被尊重，事後黨內高層一一聯繫地方首長，他們都表示願意擔任競總主委，才得知李哲華當時未盡到正式邀約的動作。

另外，郭台銘發表退黨聲明後當天上午，黨內幾位高層正在黨部樓上開會，討論應變措施及是否挽留郭台銘，還沒開完會，就看到李哲華說「國民黨不是菜市場，讓你說來就來說走就走」的報導，令在場人士錯愕，因此他被撤換也是吳敦義用來對郭台銘釋出善意的犧牲棋。

▲▼郭台銘與國民黨五人小組會面,副主席兼秘書長曾永權,副主席郝龍斌,副秘書長杜建德,組織發展委員會主委李哲華,考核紀律委員會主委魏平政。（圖／記者李毓康攝）

▲日前國民黨五人小組會面郭台銘，副主席兼秘書長曾永權（右三）、前組織發展委員會主委李哲華（右一）。（圖／記者李毓康攝）

但據知情人士透露，除次之外，其實另有原因，是因「夫人派」長期累積對曾永權跟李哲華的不滿，因為他們主持黨務「太公正」，總是以對黨有利為最高原則，因此造成宮廷派不悅，認為李哲華不夠挺吳，甚至懷疑他倒閣挺韓。

該知情人士表示，雖然不分區立委提名權是「主席說了算」，但從來都沒有這麼簡單，是各方勢力角逐下產生的，在吳、韓都在爭不分區安排權力的當下，吳敦義拔除李哲華就是要宣示誰才是老大，也是排除選戰佈局的障礙；他強調，李哲華是站在黨整體名單是否能夠拿到票的角度評估，這樣的作風肯定與宮廷派的期待不符。

該人士比喻，吳敦義現在砍了曾永權的右手，又幫他裝了一支沒辦法自己控制的義肢，就是要「殺李儆曾」。吳敦義2日在中常會說出，組發會主委遺缺由杜建德兼代，可能一年可以省下百萬人事經費的言論，讓嘴巴喊著團結卻忙著宮廷內鬥的國民黨，再添上一筆矛盾紀錄。

吳敦義2020首要目標就是藍營國會席次過半，這是他走到哪說到哪、深怕眾人遺忘的事情，而韓國瑜當選與否反而是其次。另有一說是吳敦義深知韓國瑜這一仗打不贏，僅盼列自己為不分區第一，拚個立院龍頭，國會殿堂操控於他一人之手，連蔡英文都拿他沒轍。

柯文哲日前積極促成郭柯王聯盟，演變至今，郭台銘切割國民黨，決定全力協助郭家軍、柯家軍搶進國會衝席次。自國民黨黨內初選尚未開打，冷眼旁觀藍營「內鬥內行，外鬥外行」的柯文哲，看了半年，他清楚得出一個結論，「若國民黨在2020年總統大選落敗，以後歷史記上一筆，最大戰犯就是吳敦義」；連企業界人士也直批「那些為了一己之私、躲在背後指點的國民黨大老們，應該被掃進歷史灰燼」。

國民黨去年九合一插旗15縣市首長，19縣市議長，以為2020勝券在握，因而造成史無前例地「搶著要選」，吳敦義遭批為了私利，將一池春水染成黑水缸；如今國民黨茶壺風暴再起，卻期待憤而離去的郭台銘支持黨提名立委。

總統大選倒數100天，藍營若再不整軍凝聚士氣，「撥亂反正、重返執政」將淪為毫無意義的口號。

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