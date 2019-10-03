包括醫生、護士在內！44名被告涉夏慤道暴動罪...僅1人不得交保

▲港警在9月29日當天共拘146人，為6月至今，當日拘捕最多人的一次。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例市民9月29日發起「全球反極權大遊行」，部分示威者在港鐵港島站附近多處縱火，隨後被港警壓制。涉案的97名被告昨（2）早在西九龍法院進行審訊，其中44名被告在金鐘夏慤道一帶參與暴動，而該案押至12月23日再訊，不過，有43名被告能以現金保釋外出。

綜合港媒報導，在9月29日的「全球反極權大遊行」當天，警方共拘捕146人；而96人被控暴動罪，當中包括2名14歲學生；另外1人則是被控襲警罪。據悉，此案分為2宗案件處理，第二宗被告為35男9女，年齡介於14至41歲之間，他們被指，同一日在金鐘夏慤道一帶參與暴動。

▲9月29日發起「全球反極權大遊行」，警民爆發衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，總裁判官將案件押後至12月23日再訊，並且批准43名被告以1,000至5,000元（台幣約3,960至1.9萬元）現金保釋外出，但其間必須遵守禁足令、不准離港，以及每周到警署報到等規定。另外，剩下的一名20歲被告仍留醫，因此短時間內仍需繼續留院，裁判官將該案押至4日再訊，其間交由警方看管。

香港01報導指出，在夏愨道外被捕的44人中，有一半都是中學生及大專生，且年紀最輕的只有14歲，餘下被告甚至還來自各行各業，包括醫生、護士、廣告業、測量師及程式設計員等。

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