國師黃君璧執教20年「宋美齡拜師」　老友張大千推崇「敬之畏之」

記者劉昌松／台北報導

近年因為藝術品拍賣盛行，民眾對張大千耳熟能詳，較少人知道，其實張大千生前有個30年的好友黃君璧，黃在師大美術系任教20年，門下弟子包括登門拜師的宋美齡，因此有「國師」之稱，張大千曾以「敬之畏之」一句話推崇黃的筆下山水飛瀑，萬萬沒想到，見證張黃深厚友誼的1幅畫，竟傳出疑似失竊贓物流入成為拍賣品疑雲。

▲國畫大師張大千常到黃君璧家中作客，這張舊照是2人吃包子時，黃被張逗得仰天大笑。（圖／黃湘詅提供）

▲黃君璧(左起)與張大千、溥心畬併稱為「渡海三家」。（圖／翻攝黃湘詅藝術空間）

黃君璧原名韞之，號君璧，祖籍廣東省南海縣，從小對繪畫有濃厚興趣，17歲就拜師學習，20多歲就到廣州培正中學教書，後來在大陸中央大學美術系執教，1949來台擔任師範大學美術系教授兼主任，師大官網介紹黃君璧倡導國畫寫生，深刻影響戰後台灣水墨畫發展，在西方藝術界被譽為「中國新古典派」。

▲張大千(左起)曾送黃君璧松樹祝壽。（圖／黃湘詅提供）

黃君璧與張大千、溥心畬3名國畫大師併稱為「渡海三家」，其中黃、張是在1930年代結識，2人年紀相近，張對黃筆下描繪山水飛瀑極為推崇，蘇富比拍賣網曾引述張大千的謙稱「石谿一脈，三百年來惟吾友黃君璧獨擅其秘。自與定交，予為擱筆，敬之畏之」。

只是誰都沒料到，張大千送給黃君璧賀壽的《春山雲瀑》，原本是2人多年深交的見證藝品，外界少有人知道畫作的存在，卻因為日前突然現身國際拍賣型錄上，引發恐為失竊30年的犯罪贓物疑雲，既然家屬已經提告，真相有待檢警調查釐清。

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