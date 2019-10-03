罕見真菌感染！14歲少女騎馬吸入霉菌孢子　吐血後20分鐘身亡

▲ 歐彣平時喜歡和家人一起從事戶外活動，卻不幸染病身亡。（圖／翻攝自Owens family /SWNS）

實習記者許祐誠／綜合報導

英國大曼徹斯特14歲少女歐彣（Jade Owens）在戶外活動時意外吸入黴菌孢子，出現喉嚨和血管受損的症狀，經診斷後才發現，原來她染上只有百萬分之一機會的真菌感染，導致她突然大量咳血，短短20分鐘便當場死亡。

據英國《每日郵報》報導，歐彣生性樂觀，熱衷於騎馬，平時樂於和家人從事戶外活動，她在5月20日突然出現頭痛等類似流感的症狀，立刻被送往醫院治療。當時醫生診斷後以為是肺炎感染，只開抗生素給她，沒想到歐彣隔天卻出現呼吸急促、皮膚出現白斑等症狀，再次送醫治療後，才發現是嚴重的糖尿病酮酸中毒（DKA）發作，導致血液變成酸性，如果沒有即時治療，恐怕會喪命。

當時歐彣留院治療後，隔天轉至兒童醫院，沒想到病況急轉直下，甚至需要進入人工昏迷以便檢查，當時醫生告知歐彣母親路易絲（Louise）存活機率只有50％。昏迷五天期間，歐文透過導管服用抗生素、胰島素和食物，狀況逐漸好轉，甚至還要求想吃麥當勞，讓目睹這一幕的路易絲相當感動，但因為歐彣肺部仍有液體，因此還需要住院治療。

▲ 路易絲前一天才探病，沒想到女兒卻突然驟逝 。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

原以為一切都即將好轉，在歷經2星期後，前一天才探望女兒的路易絲，6月11日早上8時卻接到母親的來電，得知有壞事正在發生。當時趕到醫院的她，卻見到女兒正在咳血，醫療團隊正在一旁努力穩定情況，但不幸的是，短短20分鐘後，她卻突然收到女兒病逝的噩耗，死因是感染黴菌病（mucormycosis），每一百萬人只有1.7人會感染。

路易絲回憶道，「這是我永遠不會忘記的事，走進房間，看到我女兒渾身是血，好像謀殺現場一樣。」目前尚不清楚歐彣感染黴菌的地點，但她懷疑與從事戶外運動有關。報導也指出，起初歐彣尿病酮酸中毒發作，導致免疫系統較虛弱的情況下，可能因此染上黴菌病。

面對女兒突然逝世的意外，路易絲柔至今仍不時想起當天的情景，「她被自己的血嗆到，然後不斷咳嗽，這一幕太可怕，永遠都不會離開我，我每天都在想著潔德。」她公開女兒的經歷是希望大眾多留意一型糖尿病的風險，避免再出現像她女兒一樣的悲劇，「我甚至不知道她患有糖尿病，因為家中沒有人有糖尿病」，她說，「如果我們知道病狀的特徵，我們就可以做些事情，我為此感到非常內疚。」