台南姐弟戀爭吵…女遭勒死「鋸成7塊」　狠男逃死判無期徒刑

▲31歲男子吳茂騰與張姓女子姐弟戀同居，因張女提分手發生爭吵，被吳男勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

31歲男子吳茂騰與42歲張姓女子姐弟戀同居，2019年1月間因張女提分手發生爭吵，被吳男勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內，檢方依殺人罪嫌起訴，台南地院10月3日上午宣判，以殺人罪等判處吳男無期徒刑，褫奪公權終身。

台南地院合議庭3日上午9時25分宣判，以吳茂騰犯殺人等罪，判處吳男無期徒刑，褫奪公權終身。

2019年1月24日，42歲張女兒子於向台南市警一分局報案，稱其母親已失聯多日，警方受理通報相關單位協尋外，並深入瞭解其母親張女之交友、生活狀況，調閱比對相關資料，訪查相關人，從調查跡證研判失蹤人口張女可能已遇害，即馬上成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

警方於2月1日凌晨發現被害人張女使用之交通工具停放於台南市東區生產路附近的路段，即派員會同家屬勘察該車輛，發現該車已經遭清洗，再深入追查，被害人31歲男友吳茂騰曾使用該車嫌疑重大，檢察官立即簽發拘票緊急拘提吳男到案並執行搜索。

吳男坦承因感情糾紛與被害人發生爭吵，1月8日晚上在台南市東區崇明十三街租屋同居處，勒斃被害人，再將屍體以鋸子支解成7塊，裝袋後棄置於東區生產路附近草叢內，並帶同警方尋獲遺體。全案偵訊後依殺人罪嫌偵結起訴。