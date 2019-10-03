新一代降噪版AirPods曝光！最快本月底亮相上市

▲蘋果的AirPods。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳心怡／外電報導

國外媒體在iOS 13.2 beta中挖出一張圖，或許暗示著蘋果的下一個版本的AirPods有望具有降噪功能，言下之意就是降噪版AirPods即將降臨。

iOS 13.2 beta版本包含即將發布的AirPods圖標，它只是一個2D的灰色和白色圖標，但即使如此，也足以表明設計更改正在進行中。

▲新一代Airpods的雛型。（圖／翻攝自9to5mac）

降噪版的AirPods具有傳統的耳塞，該耳塞從白色膠頭延伸出，可以更容易貼合耳朵。這樣的設計解決了目前幾乎每個人的AirPods都會面臨到只有一種尺寸可選擇的問題。

如果Apple要提供降噪功能，則必須使耳機與耳朵保持密封並降低周圍聲音的大小。近年來，越來越多的公司將噪音消除和降低技術應用於無線耳塞型的耳機中，像是亞馬遜就借用Bose技術將降噪功能集成到即將推出的Echo Buds中。

至於何時可以看到新一代的AirPods，天風國際證券分析師郭明錤（Ming Ching Kuo）曾表示，蘋果將會在今年晚些時候或明年年初推出一對帶有「全新設計」的AirPods。由於蘋果在今年10月還會舉行另外一場硬體發表活動，因此最早有機會在本月看到新AirPods亮相。

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