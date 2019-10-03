看完南方澳斷橋檢測報告…黃國昌提3疑點批「粗製濫造」

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／綜合報導

立法院交通委員會3日上午進行宜蘭縣南方澳大橋斷裂事件報告，對於台灣港務公司董事長吳宗榮面對質詢的說明，立委黃國昌批評，「不必檢測鋼纜嗎？當初檢測怎麼做的？誰做的？」同時提出檢測報告中的3項疑點表示，用納稅人的錢，做出這樣粗製濫造、違反規定的報告，「到底有什麼意義？」

宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌，2日傳出興建21年來，台灣港務公司從未獨立檢修。另外，針對港務公司先前所散佈「105年健行科大橋樑檢測確實提及鋼索鏽蝕」的謠言，黃國昌3日透過臉書表示，2016年10月宜蘭縣政府發給港務公司的改善函文中，檢附的橋樑維修工項完全沒有提列「鋼索鏽蝕」，而吳宗榮面對質詢時也坦承，「健行科技大學的檢測報告，完全沒有提及鋼索鏽蝕。」

黃國昌指出，還有3個重要的根本問題沒有被回答，包括「不必檢測鋼纜嗎？」、「當初檢測怎麼做的？」、「誰做的？」而在看完2016年的檢測報告後，黃國昌提出3點疑點表示，「有點不敢置信。」

黃國昌說，第一，南方澳大橋這個特殊橋梁，竟然只採取目視檢測，不僅資訊不全，而且品質相當低劣；第二，南方澳大橋這樣特殊橋梁，依交通部針對橋梁檢測人員的培訓與相關規範（如附圖）第23項，必需進行鋼纜檢測，但卻完全沒有做；最後，報告書中載明的檢測員，根本不在得標廠商健行科大提供的服務建議書之工作團隊名單之中。

▲黃國昌指出南方澳斷橋檢測報告疑點。（圖／翻攝自黃國昌臉書）



黃國昌批評，「用納稅人的錢，做出這樣粗製濫造、違反規定的報告，請問到底如何驗收通過的？這樣的檢測報告，到底有什麼意義？」