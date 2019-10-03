NASA預言將在火星發掘新生命　如同哥白尼帶來的「革命性」

▲NASA學家預測，將在明年的火星任務中，發現外星人在火星生活的證據。（圖／翻攝自NASA）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）將於明(2020)年7月發射探測器送往火星，首席科學家葛林（Jim Green）預測，在2020年的火星任務中，將發現外星人在火星生活的證據，「發現生命只是時間早晚的問題，但人類可能還沒做好心理準備。」

根據《CNN》報導，明年的太空任務將與歐洲太空總署（ESA）一起合作，一同將新一代的探測器鑽入火星地殼。人們認為火星表面具有放射性，不適合人類居住，若發現生命跡象，可能存活於地下。

JUST IN: Jezero Crater will be the landing site of #NASA’s next rover being sent to Mars in 2020. This area, with a history of containing water, may have ancient organic molecules & other potential signs of microbial life from billions of years ago: https://t.co/AWLlrWNhxJ — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 2018年11月19日

葛林向《週日電訊報》（Sunday Telegraph）表示，「這將是革命性的事情，將開啟全新的思路。我並不認為人類已為此做好準備。」他也深信，在火星上找到外星生命的證據，只是早晚的問題。如同哥白尼當時發現地球圍繞著太陽旋轉一樣，這一次的發現也將改變人們對世界的看法。

諾亞紀時期的火星擁有溫暖潮濕的大氣、河川和海洋，到了末期因失去大部分磁層，導致太陽輻射帶走火星的大氣環境。葛林表示，「當環境變的嚴苛時，生活就會陷入困境」若要讓生命延續下去，最重要的是水，「有水就有生命」。他們曾經到像是核廢料池這樣極端的環境中，深入到地表以下的2英里（3.2公里）處，如果那裡有水就會充滿生命。

2020年的火星任務將蒐集岩石和土壤的樣本，保存在試管中。NASA指出，這次的任務將會是展現能力的一次。