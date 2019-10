NASA預言將在火星發掘新生命　如同哥白尼帶來的「革命性」

▲NASA學家預測,將在明年的火星任務中,發現外星人在火星生活的證據。(圖/翻攝自NASA)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)將於明(2020)年7月發射探測器送往火星,首席科學家葛林(Jim Green)預測,在2020年的火星任務中,將發現外星人在火星生活的證據,「發現生命只是時間早晚的問題,但人類可能還沒做好心理準備。」

根據《CNN》報導,明年的太空任務將與歐洲太空總署(ESA)一起合作,一同將新一代的探測器鑽入火星地殼。人們認為火星表面具有放射性,不適合人類居住,若發現生命跡象,可能存活於地下。

JUST IN: Jezero Crater will be the landing site of #NASA’s next rover being sent to Mars in 2020. This area, with a history of containing water, may have ancient organic molecules & other potential signs of microbial life from billions of years ago: https://t.co/AWLlrWNhxJ