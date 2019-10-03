影／新影像曝光！港警「見同袍遭10多人追打」發射實彈　示威者當場倒地濺血

記者朱世凱／綜合報導

香港警方1日在荃灣大河道發射實彈擊中示威者，引起外界譁然，不久後網路就流傳事發當時的無剪接片段。影像可見，有大約10多名穿著黑衣的示威者手持各式武器追打一名員警，其他員警見狀便趕緊前來壓制，之後就傳出一聲槍響，導致18歲的中五學生曾志健（音譯）倒地濺血。

▼中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

影片長度約為1分15秒，內容顯示有大約10多名示威者從大河道馬路奔跑至卓明大廈，手持鎚子、鐵棍和磚頭，不斷追逐一名手持長盾的員警，員警隨後跌在地上便遭到示威者包圍攻擊。其他員警目睹一切後，立刻從大廈出來增援，並且發射實彈嚇阻。

▼香港10.1遊行爆發警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



有網友將影像放慢後發現，當員警舉槍時，一名示威者手持鐵棍打向他的右手，員警便開槍反抗；槍聲響起後，不少人拿起鐵棍散開，當中有人仍朝警方投擲汽油彈，場面十分混亂，不久就看見曾志健左胸口位置受傷躺在地上。有示威者嘗試上前關心，卻反被員警按下壓制。

警務處副處長（行動）鄧炳強2日在記者會上指出，在荃灣開實彈槍全是因為員警和同袍生命懸於一線，加上擔心槍枝被搶的危險，於是開槍解除即時威脅，「做法合法合理」。警務處長盧偉聰則表示，中彈學生因為「涉嫌襲警」已經被捕，警方調查後會再決定是否起訴他。

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