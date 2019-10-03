獨／張大千贈畫失竊30年...驚現蘇富比秋拍1.5億元　國師女兒控「贓物罪」

記者劉昌松／台北報導

國畫大師張大千生前送給同為「渡海三家」黃君璧的畫作《春山雲瀑》，近日出現在國際知名拍賣公司蘇富比秋拍型錄中，估價高達港幣3800萬元(約台幣1.52億元)，但黃君璧的女兒黃湘詅指控，這幅畫作30年前就從家中失竊，因此緊急委請律師到警局提告贓物罪，檢警已掌握提供畫作的台籍人士，近日將約談到案，釐清畫作來源。

▲蘇富比2019秋拍型錄上，張大千為黃君璧賀壽的《春山雲瀑》估價港幣3800萬元(約台幣1.52億元)。（圖／蘇富比網站）

▲黃君璧的女兒黃湘詅希望蘇富比能先暫停這次拍賣，釐清畫作來源後再做協調。（圖／記者劉昌松攝）

已故的張大千約在1969年間，書畫《春山雲瀑》送給黃君璧，題為「君璧道兄七十一歲生日」，根據蘇富比拍賣網說明，這幅畫是張大千為好友賀壽，「取題別具心思，畫面高山長青、泉水奔騰，寄喻友誼若高山流水，長青永葆，復添兆豐年之瑞雪」，更難能可貴的是，張大千在四呎整紙金箋上作畫，因材質光滑，吸水力比紙絹弱，創作難度極高。

▲黃君璧生前曾與香港嶺南派大師何百里在掛在家中的《春山雲瀑》前合照。（圖／黃湘詅提供）

據黃君璧的女兒、現也是書畫大師的黃湘詅提告指控，她父親生前十分珍視這幅摯友贈畫，但是在1990年間，家中連遭2度失竊，第1次是在當年10月27日，括蔣宋美齡女士所繪，上有蔣公題字「雲山聳翠」的70大壽祝賀畫等9幅失竊，《春山雲瀑》可能因是張大千從巴西直接鑲框後援裝運台，鑲框手法在當時較為精細，難以下手而幸免於難，但隔不到1個月，雅賊竟再次登門偷走。

▲1990年的《聯合晚報》曾報導黃君璧藏畫失竊案。（圖／記者劉昌松翻攝）

當時94歲的黃君璧一直認為是熟悉家中環境的人所為，傷心難過1年過世。黃湘詅也以為再也看不到父親珍藏的遺物，沒想到日前突然在蘇富比即將於10月7日舉辦的香港秋拍型錄中，看到《春山雲瀑》，趕緊蒐集資料委請律師提告。

因事隔久遠，已經無法追究竊盜刑責，因此黃湘詅只提出贓物罪告訴，但警局已找不到相關報案資料，僅有1分當年媒體報導的首度失竊新聞剪報，使得案件偵辦陷入瓶頸，不過據了解，蘇富比已得知相關訊息，因此在9月底原定在台北巡迴展出秋拍物件的作品中，沒有展出涉案畫作，而檢警也正追查掌握提供畫作的台籍人士，近日將傳喚到案，希望能協助釐清說明畫作取得經過。

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