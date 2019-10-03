「十一」旅遊人次可達8億！　西湖斷橋被擠爆...景區Wi-fi信號直接中斷

▲遊客逼爆西湖斷橋。（圖／翻攝自優酷）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年大陸「十一」假期旅遊人次可望達近8億，浙江杭州西湖作為知名景點，2日更是人頭湧湧，其中的「斷橋」更變成「人橋」，有遊客笑稱，人太多不僅真的要壓斷「斷橋」，更令景區內的WiFi信號中斷。另外西湖音樂噴泉亦迎來人山人海，後排的人只能看到人頭。

根據網路流傳的影片可以看到，湖中的荷花鮮綠無比，而斷橋上站滿了密密麻麻的遊客，幾乎沒有空隙，橋頭還有大批民眾在等待，有就遊客笑說，「人多到不得了，沒看過這麼多人！」景區內的志願者則表示，遊客素質明顯提高，不文明現象減少，他們也比較輕鬆。

▼橋頭亦塞滿遊客。（圖／翻攝自優酷）

另外在西湖打卡景點「音樂噴泉」亦是人潮湧動，被擠得水洩不通，一位成都女遊客就提前5小時來現場等候。噴泉秀結束後，有遊客稱音樂噴泉很壯觀，但自己只看到了人頭，是通過別人的手機看的噴泉。

大陸文化和旅遊部統計，去年「十一」假日大陸全國共接待國內遊客7.26億人次。根據旅遊業者攜程公佈的「2019國慶旅遊趨勢預測報告」，預計今年大陸「十一」假期旅遊人次可望達到近8億。

報告指出，今年「十一」大陸國內遊熱度明顯超過去年同期。從攜程平台的國內遊訂單看，最熱門的跟團遊目的地前五名為蘭州、西寧、烏魯木齊、額濟納旗、北京，而三亞、廣州、成都、上海、北京，預計會是人氣最高的自由行城市。

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▼後排的遊客只能看到人頭。（圖／翻攝自優酷）

