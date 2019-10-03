8月孕婦爽拍「老爸超越法拉利瞬間」　下秒遭惡換車道…整台車噴飛變廢鐵！

▲懷胎八月孕婦遭法拉利超車，結果整台被逼到翻車成廢鐵。（圖／翻攝自推特／Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在路上看到超跑級的車子，都會幻想自己能夠超越。日前在阿根廷就發生一起法拉利超車的悲劇。懷孕8個月的茱麗葉（Julieta）當時和家人開著一般小轎車在高速公路上，隔壁車道則是一台法拉利，就在茱麗葉家的車子剛超車時，法拉利的車主竟突然加速往前並且切換車道，導致茱麗葉家的車子失控翻滾多圈成廢鐵。

根據英國《每日郵報》報導，茱麗葉一家當時開著小轎車帶著四個人，在公路上看到隔壁車道是一款復古的法拉利，於是拿起手機想要拍攝「超越法拉利」的那一刻。就在超越的瞬間，茱麗葉還大喊著「爸爸超過法拉利了！」但卻沒想到接著法拉利的車主，竟然火力加速，不僅再度超過茱麗葉家的車，甚至直接切換車道到前方。

▲茱麗葉一家的車成為廢鐵。

茱麗葉的父親來不及反應，整台車就失控打滑到一旁，並且翻滾多圈幾乎車頭全毀，車裡四個人尖叫聲也全被錄下。茱麗葉懷著8個月的身孕，努力地爬出車子確保自己的肚子與寶寶沒有問題，但茱麗葉的母親就沒有這麼幸運，雖然倖存下來但肋骨疑似因為受到撞擊而受傷，必須留院觀察。

駕駛法拉利的車主在事發之後並沒有停車，反而離開現場，直到警方接獲通報之後，才在下一個交流道檢查口被攔下。據悉，該名法拉利駕駛並沒有前科紀錄，因此在接受筆錄之後，即被釋放返家，之後再為責任歸屬與賠償出庭。

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