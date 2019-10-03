從南八卦到北！地區特產「監視力滿點」連珠爆料　網超有感：還有廣播功能

▲社區的婆婆媽媽根本就是「鄰居監視器」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

這堪稱是最可怕的監視器！一名男網友發文表示，「每個地區都會有的特產」，說這種監視器不用裝電線、不吃電池，每天還會聚在一起交換「畫面紀錄器」，從誰家狗生小孩、到誰家小孩出國留學都能聊，讓他直呼「真的先把自己家的事管好就好。」網友相當有感，「還有兼喇叭功能」、「專門管別人家務事。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》發文，「每個地區都會有的特產，這個不用裝電線，也不吃電池，每天準時聚在一起交換畫面紀錄器」，各種大小事都能拿出來講。原PO接著用hashtag舉例，這些婆媽東南西北都可以聊，「#誰家母狗又生了」、「#誰家母豬又懷孕了」、「#誰家雞生雙蛋黃了」，

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當然話題不能少了鄰居小孩，「#誰家兒子又被關了」、「#誰家女兒又出國留學了」，最後除了聊鄰居，連店家都可能中標，「#哪間麵店又忘了放韭菜了」、「#哪家餐廳湯又沒鹹了」。最後原PO直呼，他能體諒閒閒沒事做、只能在家門口站衛兵的感受，「但真的先把自己家的事管好就好。」

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▲一舉一動都會被看在眼裡，讓許多人很無奈。（示意圖／記者李毓康攝）

看到貼文後，許多人都很有感，「我朋友說單身20年，帶一位女生回家，結果隔天就被講成一天帶20個女生回家」、「小社區的高齡監視器就不得了……鄉裡的小村子……一發生什麼事或那家的事……全村的高齡監視器就會傳出讓全村的人都知道！超可怕的」、「不只監視，還有廣播的功能」、「還可以無限延伸各種版本才厲害。」

不過也有網友表示，「跟她們打好關係還次有好處的，我有時候早上上班前到垃圾跟她們一起等垃圾車，她們都會說：『放著我幫妳倒啦！，妳要送小孩上課又要趕上班的，趕快去』」、「有時轉個念想……這樣小偷就比較不敢光顧」、「我們家這邊的高齡監視器會注意周遭徘徊的可疑陌生人，其實這樣蠻不錯的。」

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