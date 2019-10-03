示威者佔據馬路署警放催淚彈　男子疑似遭擊中頭爆血送醫

▲香港2日晚間多次爆發衝突，示威者在荃灣新界南警察總部外投擲汽油彈。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」風波繼1日發生港警槍擊學生之後，2日晚間香港多地繼續發起示威活動，並引發警民衝突，期間有人舉起「停止射殺我們的孩子」標語，警方表示，有示威者在荃灣沙咀道拆毀鐵欄，並佔據附近一帶馬路，警方施放多枚催淚彈，一名男子疑似被擊中頭部流血送醫。

《東網》報導，受傷的男子當時與2名友人在警署附近聊天，突然遭不明物體擊中頭部，造成淌血，就醫時意識清醒，此外，深水埗、銅鑼灣和黃大仙等地也陸續傳出遊行活動，荃灣新界南總區警署附近，有示威者投擲汽油彈，警方施放多枚催淚彈，荃灣一帶則有多家商舖被破壞。

至近1時50分，仍有近50名示威者聚集在田心警署附近叫囂，並用雷射筆照向外牆，員警其後由警署衝出，施放多枚催淚彈後返回，而示威者一度散去後再折返，約1小時後，增援防暴警乘坐數輛警車抵田心警署外，示威者才陸續散去。

香港警察2日晚間10時許透過臉書表示，現時港九新界多區，包括銅鑼灣、荃灣、黃大仙，有暴力示威者作出違法行為，如堵塞馬路及投擲油彈。警方警告示威者立即停止違法行為，呼籲所有市民應留在安全地方。

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