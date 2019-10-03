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今連爆2起！南韓非洲豬瘟增至13例　坡州市議會提「撲殺所有豬隻」

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▲▼南韓爆出非洲豬瘟疫情。（圖／路透）

▲ 南韓邊境地區不斷傳出疫情。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓上月17日爆出全國首例非洲豬（ASF）瘟疫情，今（3）日上午京畿道金浦市通津邑一家養豬場宣告確診，成為全國第13起病例，也是通津邑繼9月23日後再度傳出疫情。2日這家養豬場有4頭豬暴斃，趕緊通報當局，稍早確診感染非洲豬瘟。截至目前為止，坡州及仁川江華郡各有5例，金浦市2例，漣川郡1例。

包括金浦這家發病養豬場飼養的2800多頭豬在內，其方圓500公尺有共3家養豬場，共有超過6400頭豬；半徑3公里內6家養豬場則共1.8萬頭豬。防疫當局3日宣布採樣結果為陽性，隨即下令撲殺附近22500頭豬。

▲▼南韓非洲豬瘟疫區地圖。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 以紅字標示的非洲豬瘟疫區集中在京畿道北部，橘字則是其餘重點防疫區域。（圖／翻攝自Google Maps）

金浦市上月23日傳出首起病例後，該養豬場半徑3公里內4000多頭豬便遭預防性撲殺。3日的撲殺作業也結束後，該市整體豬隻數量將由疫情爆發前的4萬多頭減少至1.4萬多頭。

另一方面，2日爆出2起確診病例的坡州市今天又有一家養豬場淪陷。位在文山邑的發病養豬場2日下午有4頭豬出現食欲不振症狀，向當局通報後於3日確診。該養豬場共飼養2300多頭豬，半徑3公里內並無其他養豬場。有鑑於坡州疫情持續蔓延，市議會已經向中央提議，撲殺全市所有豬隻。

農林畜產食品部部長金賢秀（音譯）3日上午召開會議證實，屬重點管理區域的坡州及金浦各添1例，共有13起確診病例。受到米塔颱風帶來的降雨影響，消毒作業效果降低，金賢秀也提醒各單位，不能掉以輕心，一旦雨停就要展開消毒。

►坡州今連爆2例！南韓非洲豬瘟累積11例確診　撲殺豬隻料破11萬頭

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