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WTO裁定！美向歐盟徵收2330億關稅商品清單曝　飛機、農產品都上榜

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▲▼世界貿易組織（WTO）。（圖／路透）

▲世界貿易組織（WTO）裁定，美國可以對歐盟輸入的商品課徵關稅。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國經世界貿易組織（WTO）裁定，將可以針對歐盟輸入的75億美金（大約新台幣2330億元）商品徵收關稅，作為貿易補償。美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）於2日公布商品清單，包括飛機、肉類、農產品等等。外界擔心，川普政府引起的貿易衝突加劇，可能會持續拖垮全球經濟成長。

美國貿易代表署公布，將對來自法國、德國、西班牙與英國的飛機徵收10％關稅，對英國出口的單一麥芽愛爾蘭和蘇格蘭威士忌、服飾、毛毯課徵25％關稅。除此之外，也將針對德國出口的咖啡、特定工具與機械徵收25％關稅，針對產自德國、西班牙和英國的各種起司、橄欖油和冷凍肉品徵收25％關稅，許多國家出口的部分豬肉產品、奶油和優格也要徵收25％關稅。

據了解，美國貿易代表署已向WTO申請，要在10月14日召開會議，批准上述要求。他們認為，歐盟「沒有根據」可以對此提出報復關稅。此政策將於10月18日生效。

▲▼澳洲航空（Qantas）空中巴士A380。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國認為，空中巴士非法接受歐洲國家政府補助。（圖／達志影像／美聯社）

空中巴士聲明，此舉將對「美國航空公司、數百萬員工和旅行的公眾造成嚴重傷害。」美國捷藍航空（JetBlue）也指出，政府徵收關稅，可能會對廉價航空的成長與競爭產生不良影響。

CNBC報導，川普政府試圖改變主要貿易夥伴的政策與做法，加劇美國在世界各地引起的貿易戰，此消息釋出的前一天，國內各大主要股票市場跌幅都超過1.5％，因為投資人擔心貿易戰持續拖垮全球經濟成長，甚至讓美國經濟陷入衰退。

▲▼ 波音777X型,波音,777X。（圖／翻攝自波音官網）

▲美國認為，空中巴士接受非法補助，對於美國波音公司不公平。（圖／翻攝自波音官網）

綜合外媒報導，美國自2004年就指出，歐洲國家非法補貼飛機製造商空中巴士（Airbus），雙方糾紛長達十幾年。WTO日前裁決，空中巴士的確收下非法補助，華盛頓當局因此可以對歐盟輸入的75億美金（大約新台幣2300億元）商品徵收關稅，補償波音公司（Boeing）。

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►「空中巴士拿非法補助」　WTO裁決2300億輸美商品：美國可提出報復性關稅

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