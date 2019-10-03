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看見1歲妹要送給超商阿北！2歲哥「秒歸還玩具」...後悔哭嚎：我要妹妹啦

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▲看見1歲妹要送給超商阿北！2歲哥「秒歸還玩具」...後悔爆哭：我要妹妹啦（圖／蕭媽咪授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哥哥小小年紀就很疼妹妹！（圖／蕭媽咪授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

為了教育孩子別搗蛋，家長可說是用心良苦！一名媽媽透露，日前小女兒偷拆超商玩具，故意在兒子面前，說要把妹妹送給陌生人當懲罰，結果兒子一度選擇玩具，3秒鐘後突然後悔，當眾哀號「不要啦～我要妹妹啦！」影片曝光後，掀起網友狂讚，「果然有哥的妹妹都很幸福！」

一名蕭姓媽咪在臉書《爆廢公社》上傳一段超勾錐小兄妹影片，她笑稱，2年前帶著2歲兒子和1歲女兒一起去超商買東西，怎料，女兒好奇心大爆發，隨手亂拆恐龍模型玩具，當下一團混亂讓爸爸媽媽看傻眼。

請繼續往下閱讀...

夫妻倆下秒回神後，反倒認為這是一個教育孩子的好機會，便故意跟哥哥說，因為妹妹亂拆玩具，所以要把她送給超商阿北。爆笑影片可見，明明先闖禍的妹妹一臉淡定，哥哥卻緊抱妹妹，頻頻發出奶音哭聲，而爸爸問著「你要玩具還是要妹妹？」

原本激動狂哭哥哥看到玩具突然驚現眼前，呆萌伸出小手拿著玩具，結果爸爸趕緊把妹妹抱給店員，直呼「給阿北囉！」而哥哥不斷往後倒退，一度選擇玩具就好，豈料3秒竟清醒，邊搖手邊爆哭：「不要啦～我要妹妹啦！」

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▲看見1歲妹要送給超商阿北！2歲哥「秒歸還玩具」...後悔爆哭：我要妹妹啦（圖／蕭媽咪授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看見1歲妹要送給超商阿北！2歲哥「秒歸還玩具」...後悔爆哭：我要妹妹啦（圖／蕭媽咪授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哥哥狂搖手，就怕妹妹真的要送給阿北！（圖／蕭媽咪授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸則趕緊叮嚀，「那你拿玩具了，玩具快還人家！」哥哥毫不猶豫歸還玩具後，再慌張衝上前找妹妹，才終於結束這場鬧劇。媽媽則笑虧，儘管是2年前的影片，但每次看每次笑開懷，震撼教育也讓孩子們學到一課，「重點（恐龍）變身後更醜，買回家的時候我真的心疼那200元，不過後來真的沒再發生拆盒子這事，我又覺得很值得。」

大批網友狂讚，「好可愛，哥哥以後一定很疼妹妹」、「哥哥其實還是想要玩具」、「求哥哥的陰影面」、「這個以後也是個妹控」、「果然有哥的妹妹都很幸福」、「以後如果兩兄妹吵架，可以拿出來看」、「 妹妹表示：你們有問過我嗎」、「可是至少讓孩子知道，因為妹妹有拆玩具這個行為，所以要留給711伯伯，也讓哥哥知道，要更珍惜妹妹」、「長大之後就會後悔我當時為什麼不選玩具」、「這個妹妹結婚時絕對要拿出來騙人眼淚啊」、「妹妹超淡定的， 一副事不關己的樣子」。

有部分網友認為手段太激烈，也有不少家長給予正面支持，「機會教育而已，不要大驚小怪，爸媽還是有把玩具買回去的，雖然爸媽可以不用買」、「機會教育+1，這不是嚇小孩，而是告訴他們得為自己做出的行為負責！媽咪做得好」。對此，原PO在留言串補充解釋，「現在真的太多小孩都不能控制自己的行為，我真的很怕自己的小孩也會變成那樣，所以才會這樣用比較激烈的方式來喝止他們」。

想看影片請點

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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