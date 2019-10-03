英iPhone用戶集體控告Google侵權　英法院重啟審理

▲Google被指控透過後門程式在iPhone中安裝Cookie。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

一群英國iPhone用戶在2017年對Google提起侵犯隱私的集體訴訟，英國高等法院於2018年駁回此案，不過昨（2）日高院重新恢復對此案的審理。

Google被指控透過後門程式在iPhone中安裝Cookie，雖然Safari會啟動阻擋功能但效果不大。史丹佛大學研究人員梅耶（Jonathan Mayer）表示，儘管Safari會阻擋來自第三方和廣告商的Cookie，但Google和廣告公司Media Innovation Group、Vibrant Media和Gannett PointRoll會讓Safari誤認為，這只是某人向Google遞交一個看不見的表格，這可讓這些公司在未經用戶同意的情況下，在他們的iPhone和電腦上安裝追蹤Cookie。

不過，早在2012年，美國聯邦貿易委員會（FTC）就同一事件對Google罰款2250萬美元（約新台幣7.04億元）。此前，倫敦上訴法院法官駁回了數百萬名iPhone用戶因個資不當蒐集而對Google提起的集體訴訟，但現在，法院又推翻了早先的裁決，將繼續審理此案。

法官佛斯（Geoffrey Vos）表示，透過追蹤和收集用戶的瀏覽紀錄，Google得到了許多隱私資料，這意味著所有的用戶皆面臨相同損失，他們沒有其它補救的方法，只能提起訴訟。

對此，Google表示，保護用戶隱私一直是該公司的第一要務，目前正計劃尋求上訴最高法院。

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！