孕婦第2階段分娩「骨盆竟會長出尾巴」　照片曝光超衝擊…生完還會縮回去！

▲照片揭出生孩子時，女性會有神秘骨頭往後推。（圖／翻攝自IG@northdallasdoulas）

記者陳亭伃／綜合報導

不少女性在進入到「為人母」的階段，對於懷孕分娩這件大事，都會做足功課，但直到上了手術台，對於人體驚人的應變與變化，還是永遠探索不完。近日社群網站上就曝光一張，女性正在分娩時，骨頭神奇如開關般的轉換位置，彷彿就像是突然長出的尾巴一般，讓人相當驚奇。

綜合外媒報導，近日在IG「North Dallas Doulas」出現一則分娩過程的貼文，可以看到一名準備臨盆的媽媽背對鏡頭，但在靠近腰部的地方卻有一塊疑似骨頭的東西「異常隆起」引起許多曾經生過小孩的女網友熱烈討論。

懷孕護理中心「Tangi Birth Services」之後分享該照片，並且表示孕婦腰部後方的突起物，其實是一個骨頭，基本上在分娩的第二階段，會有一塊骨頭往後移動，這樣就會骨盆的直徑在增加，讓寶寶更順利的出生，而這就是所謂的「背部開口」。護理中心強調，這是很正常的現象，也是生理反應，這可以讓胎兒在肚子裡有更大的旋轉空間。

▲產婦分娩時人體狀態相當神奇。（圖／取自免費圖庫Pexels）

一名女網友在下方分享自己在生產時，老公也見證的「骨頭移位」的神奇時刻，看起來像是背部被推開，我的身體與寶寶是一起為見證這世界努力著。也有網友表示，已經生過4個孩子，「到現在我還不知道原來背後的骨頭長這樣」、「骨頭突起的地方，真的就是要分娩的疼痛位置，人類的身體真的非常奧妙。」

根據女性分娩過程中，可以分為三個階段，宮頸開口期、胎兒娩出期、胎盤娩出期，最後是縫合。不少產婦為了面對三個階段做足功課，但人體的神奇變化，往往都是到真正的分娩過程中才知道。