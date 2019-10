通烏門惹彈劾纏身！川普沉默多日崩潰　推特連炮：幹點有意義的事情吧

▲美國總統川普(Donald Trump)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在聯合國大會期間會面。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普日前遭到情報圈「吹哨人」的揭露,指出私下與烏克蘭總統澤倫斯基通話,要求調查2020年總統大選對手拜登(Joe Biden)。消息曝光後,民主黨陣營隨即對川普展開彈劾調查,對此川普2日在推特上反擊「根本是浪費精力在一些沒意義的事情上」。

綜合外媒報導,過去民主黨多次想抓到機會彈劾川普,但隨著大選時間逼近,黨內聲音不同,就在吹哨人公布了「美烏總通話」後,民主黨更是加快彈劾進度,消息出現以來川普也幾乎不在公開場合談論此是。直到2日終於在推特上打破沉默,「民主黨人應該聚焦在讓國家強大,而不是浪費大家時間和精力在這些沒意義的事情上,從2016年我勝選以來,他們就只在做這件事。」

▲裴洛西準備對川普提出彈劾。(圖/達志影像/美聯社)

此外,川普在白宮與芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)舉行記者會時,也提到聯邦眾議院院長裴洛西(Nancy Pelosi)宣布彈劾根本就是騙局,是針對美國人民的詐欺犯罪。包括擔任眾議院情報委員回主席的謝安達,也被川普認為是卑劣者,應該要以叛國罪逮捕。

川普表示,將會配合謝安達、裴洛西以及調查單位,「我們再來看看會發生什麼樣的事情」。之前吹哨人曝光澤倫斯基與川普通話後,川普一度認為吹哨者根本就是間諜的行為,不管性別為何都應該要被公諸於世。

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!