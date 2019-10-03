父子把媽內衣「當彈弓玩」扯壞！「雙標下場曝光」他哭：平常撕壞不是很嗨？

▲內衣示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

明明一起闖禍結局卻不同，讓爸爸大嘆「為什麼兒子沒事！」一名男網友日前和兒子拿老婆的內衣來玩，卻一不小心就扯壞掉，他隨後也被罰去睡倉庫，差別待遇讓他忍不住上網討公道。然而眾人都勸他要知足，「沒睡門口已經很好了」、「自己的兒子當然沒事」。

「真的不能接受耶！」一名人夫在臉書「爆怨公社」中發文，他表示日前和兒子在玩時，兒子說想要拿攻擊力更強的工具，兩人就拿了老婆的內衣當彈弓射，沒想到內衣就這樣被扯壞，兩人截然不同的下場也隨之曝光。

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原PO哀怨表示，明明他和兒子兩人都有份，但兒子卻安然無事，自己則是被趕到儲藏室過夜，「又不是多嚴重的事情，平常撕壞妳胸罩不是很high？」他隨後還補充，被扯壞的那件內衣看起來也已經舊舊鬆鬆的，應該是要淘汰了，不懂老婆為何這麼生氣。

▲ 原PO被罰睡儲藏室 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都紛紛點出原因，「兒子是她生的，你不是」、「問題是你這次撕壞胸罩不是為了她，選我正解」、「好欠扁」、「平常撕壞的一件300，這次一件3000」、「內衣超貴的好嗎」、「別人兒子帶壞自己兒子，當然是別人兒子有事啊」。

此外，還有人勸原PO要知足，近日趕快帶老婆去百貨公司補償一下，「你老婆人不錯啦！這狀況你該睡的是陽台」、「趕快多買2件給她」、「沒叫你睡門口就很好了」、「儲藏室還有床，不錯了」、「還活著就好了」。

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