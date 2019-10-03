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北韓稱試射新型SLBM「不影響鄰國安全」　北極星3型構造圖早曝光！

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▲▼北韓試射潛射彈道飛彈（SLBM）成功。（圖／路透）

▲ 北韓宣稱，試射潛射彈道飛彈成功。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓官媒《朝中社》3日證實，2日早晨試射新型潛射彈道飛彈（SLBM）「北極星-3」成功。這是北韓2017年公開擁有這項武器後首次試射，普遍被認為是在無核化協商重啟前夕對美施壓。平壤當局也強調，此次試射證明北韓所擁有的技術，完全沒有對周邊國家的安全帶來負面影響。

《朝中社》指出，國防科學院2日上午在元山灣近海成功試射北極星-3型潛射彈道飛彈，以大傾角發射，強調透過試射驗證新設計的彈道導彈核心戰術技術指標，完全沒有影響到周邊國家。報導提到，試射成功代表北韓在壓制外部勢力威脅及自衛的國防軍力上取得重大成果。

過去若領導人金正恩親自視察武器試射，北韓官媒都會大肆宣傳。但《朝中社》2日報導，「現場有指導試射的勞動黨及國防科學研究部門幹部，也將試射成功的結果向黨中央委員會報告。金正恩同志代表朝鮮勞動黨中央委員會，向參與試射的國防科學研究單位送上熱烈的祝賀之情。」因此外界多推測，金正恩昨天並未到場。

南韓《韓聯社》指出，金正恩沒有現身試射現場相當罕見。分析認為，金正恩考慮到4日將與美方進行預備性接觸及5日的實務協商，為避免過度刺激美國，才選擇不親自到場指導。

南韓軍方2日早晨7時11分捕捉到，北韓在江原元山市東北方17公里海上往東發射一枚彈道導彈，最大飛行高度超過910公里，射程約450公里。北韓宣稱，昨以大傾角發射，顯示若在正常角度下發射，射程可能更長。

北韓2017年8月曾公開金正恩視察國防科學院化學燃料研究所的照片，一張寫著「水中戰略彈道彈北極星-3」的飛彈構造圖也跟著曝光，時隔2年後成功試射，顯示北韓在2016年8月試射北極星-1及2017年2月試射改造後的北極星-2後，技術又更上層樓。

►北韓朝中社證實　垂直試射「北極星3型」潛射彈道導彈成功
►北韓今年第11射！似北極星系列潛射彈道飛彈　日本稱落入專屬經濟海域

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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