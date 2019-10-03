臉書內部錄音外流　祖克伯誓言「對尬政府分拆」抖音列頭號勁敵！

▲臉書執行長馬克祖克伯（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

全球最大社群網站Facebook（臉書）近年來因個資問題遭到美國政府鎖定，加上競爭對手越來越多，其中包括短短三年內崛起的中國APP「抖音」，讓臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）頭痛不已。日前在全體大會上決定力抗「可能分拆大型科技平台」誓言絕對會力抗到底。

根據英國《每日郵報》報導，臉書七月份時召開員工全體會議，祖克伯在會上表示，民主黨總統參選人華倫（Elizabeth Warren）提出分拆大型科技平台計畫，「如果她當選的話，我們會有法律挑戰，但我敢打賭我們會打贏，對我們來說如果有人想威脅攸關生存的東西，我們就會力抗到底」。

科技新聞網站「The Verge」取得臉書今年7月兩場內部會議錄音，兩小時內祖克伯不斷提到，當臉書遇到生存威脅，將會全力以赴，更不想與自己的國家對簿公堂；此外也提到，推特同樣遇到這樣的問題，「但處理方式就是沒有臉書好」。

▲臉書遇到抖音，市場開始被瓜分。（圖／示意圖／達志）

而針對過去「抖音」僅在亞洲區受到歡迎，如今卻開始進攻歐美市場，祖克伯也認為這是一個相當有趣的現象，過去騰訊與阿里巴巴都無法跨越中國與東南亞市場，「抖音」的突破是第一個中國科技贏得全球消費者的產品。

祖克伯也提到，抖音在印度已經超越Instagram「這是非常有趣」的現象，但可能也是因為大量投資廣告費而有的結果，臉書很值得去研究、了解，還有時間去領先潮流，這塊市場才剛剛出現。臉書今年推出以短片內容為主的社群手機程式「Lasso」，未來也將推廣到斗因尚未盛行的國家。

臉書發言人針對媒體詢問，流出的錄音檔是否屬實，他表示，這只是內部討論，祖克伯在個人臉書帳戶也有回應。

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