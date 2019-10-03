慘過亞洲金融風暴！香港8月零售業重挫23%　創史上最大跌幅

▲示威者在929遊行中，焚燒港鐵灣仔站。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

持續4個月的示威風波重挫香港經濟，2日公佈的統計顯示，8月零售業總銷貨價值臨時估計為港幣294億元（約新台幣1164億元），按年跌23%，創史上最大單月按年跌幅。政府發言人表示，零售業銷售急跌主要反映本地社會事件，對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的嚴重干擾。

香港政府統計處2日公佈數據，錄得7月零售業總銷貨價值的修訂，估計較去年同月下跌11.5%；與2018年同期比較，今年1-8月的合計額臨時估計下跌6.0%。扣除其間價格變動後，8月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌25.3%；7月按年下跌13.1%；與2018年同期比較，今年首8個月的合計額估計下跌6.9%。

▲香港10.1港島遊行路面被縱火。（圖／記者黃彥傑攝）

數據顯示，8月份香港零售業的重災區依序是珠寶首飾、鐘表及名貴禮物，下跌47.4%、服裝跌33.4%、藥物及化妝品跌30%、百貨公司貨品跌29.9%、鞋類有關製品及其他衣物配件跌26%、眼鏡店跌26%。不過超級市場貨品的銷貨價值上升1.9%，其次為上升0.4%的燃料。

對此政府發言人表示，零售業銷售在8月進一步明顯轉差，並錄得有紀錄以來最大的單月按年跌幅，較亞洲金融風暴期間在1998年9月錄得的跌幅更差；8月份零售業銷售急跌除了由於經濟狀況欠佳令消費情緒疲弱外，亦主要反映本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的嚴重干擾。

發言人進一步表示，由於經濟前景轉差和涉及暴力的示威活動繼續拖累消費情緒及訪港旅遊業，零售業銷售在短期內料會持續低迷，政府會密切留意相關情況，以及對勞工市場和經濟的影響。