華聞快遞／慶祝十一！北京高速公路至10月7日24時「免收費」

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》慶祝十一！北京高速公路至10月7日24時「免收費」

北京市域內所有收費公路對7座以下（含7座）載客車輛免收通行費，免費通行時間為10月1日零時至10月7日24時，以車輛駛離出口收費站的時間為準。（中新社）

《廣州》廣州白雲機場接送旅客超20萬人次

白雲機場指出，2日起降航班1345架次，其中出港674架次、進港671架次，全天接送旅客超20萬人次，可見廣州出發旅遊航線全線升溫。（新華網）

《雲南》雲南「神奇植物」助企業發展生物醫藥產業

生物醫藥產業是雲南省大力發展的8大重點產業之一。近年來，結合區位和資源優勢，雲南省大力強化科技創新，產生了一批生物醫藥產業成果。接下來，雲南省將實施重點項目，形成產業發展增量。（中新社）

《海南》國慶海南活動豐富 離島免稅購物同比增5成

海南省相關單位指出，近日十一國慶第一天，旅遊接待遊客68.38萬人次，同比增幅不大，但海口、三亞、博鰲免稅店創佳績，銷售額達4036萬元，同比增長50.3%。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

《山東》山東省財政支持發放至少1300萬元惠民消費券

山東省文化和旅遊廳表示，十一國慶假期首日全省各大景區迎來客流高峰，旅遊市場整體運行平穩。省級財政支持發放不少於1300萬元的惠民消費券，「山東人遊山東」熱情高漲。（新華網）

《海南》海口對進島瓜菜過海運輸費用給予全額補貼

隨著本地蔬菜供應的增加，海南政府對進島瓜菜過海運輸費用給予全額補貼，再加上企業減免屠宰管理費用、農貿市場免收攤位費等措施的實施，使得十一國慶前20家企業發起的倡議價得到了落實，海口的葉菜、豬肉價格較節前穩中有降。（新華網）

《浙江》寧波外貿2025年擬實現2兆目標

寧波發布《實施「225」外貿雙萬億行動方案》中提到，到2025年，寧波進口、出口將分別達到1兆元（人民幣，下同），其中機電及高新技術產品出口、能源及大宗商品進口分別達到5000億元；跨境電商、數字貿易、服務貿易、優質商品進口、轉口貿易分別達到2000億元。（中新社）

《天津》港口岸電設施助力綠色港口發展

天津市交通運輸委指出，天津加快建設港口岸電設施，積極引導船舶應用，目前天津港全港已建岸電碼頭泊位100%具備向靠港船舶供電的能力，港口作業船舶100%使用岸電，具有岸電受電設備的船舶100%使用岸電，為綠色港口建設提供了有力保障。（新華網）

▼天津市。（圖／CFP）