25歲高挑妹加拿大失蹤！豪車掛網路被神秘轉賣　「人體殘肢」清晨遭棄垃圾桶

▲一位25歲女留學在加拿大失蹤。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一名25歲中國女留學生9月14日在加拿大多倫多離奇失蹤，至今仍未被找到。警方稱，有人將她失蹤時所駕駛的荒原路華掛到網上轉賣，並標明轉車費可面議。 此外，一位公寓管理員在當地時間 26 日早上在多倫多 Yonge 街和 Sheppard Avenue 附近的垃圾桶中，發現一條人的大腿殘肢。

綜合陸媒報導，據多倫多警方稱，失蹤的小劉（Qinglian Liu）25歲，英文名叫Alice，身高168公分，體重45公斤，身材纖瘦黑色長頭髮，蹤時身穿黑白色夾克，衣袖配有多種顏色，藍色牛仔褲和粉色愛迪達運動鞋，右肩上有一隻蝴蝶紋身，戴著牙齒矯正器。據了解，當時她駕駛一輛黑色的2019年款荒原路華SUV，車牌號碼為CKBR 020。

失蹤女生2015年來到加拿大，不足5年，一直在聖力嘉學院（Seneca College）讀書，2015-2016年讀應用藝術與技術大專課程，2017年4月起在深造軟件開發本科課程。她曾自稱自己是一名勤奮好學的學生，熟悉IT領域，精通3DSMAX動畫設計軟件，並且是一名有組織、負責任的團隊工作者。

小劉最後一次出現的時間是9月14日星期六晚上10點，地點在Leslie Avenue和Finch Avenue East地區，附近就是她的學校Seneca。

▲她失蹤時所駕駛的荒原路華掛到網上轉賣。（圖／翻攝自微博）

此外，當地時間 26 日早上8點42分，多倫多警方接到報警，在北約克某公寓樓下的垃圾桶裡發現了疑似人體殘骸（possible human remains）。垃圾桶的具體位置在 Oakburn Crescent 和 Harrison Garden Boulevard 交界，臨近 Yonge 街和 Sheppard Avenue。當地居民表示，事發當地周圍公寓居住著不少留學生和華人。

據警方表示，最早的目擊者是公寓的管理員，也是他報的警。警方接到報警後，立馬派了十幾輛警車趕往現場，並立即對垃圾桶附近進行封鎖，展開調查。

目前，被發現的人體遺骸已交至驗屍官處檢驗。在警方進行現場調查時，有一名叫Mona Low的民眾透露，她在早上看到有3名男子坐在垃圾桶附近，其中1名男子看起來似乎在哭泣，另外2人在安慰他。

目前，垃圾桶的人體殘骸還沒有找到符合的DNA；因案情疑點重重，警方仍在大力搜尋中。

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