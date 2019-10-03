英首相強生公布「脫歐最後方案」　盼解愛爾蘭邊境爭議

▲英國首相強生（Boris Johnson）提出最後一份脫歐協議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）於2日提出最後一份脫歐協議，建議讓北愛爾蘭留在歐盟市場，但是離開關稅同盟，藉此取代先前的「愛爾蘭邊境保障措施」（Irish border backstop），也解決脫歐協議中最關鍵的爭議。歐盟對此表示歡迎，但是外界卻普遍認為，此方案不太可能獲得布魯塞爾的支持。

BBC報導，強生2日提出最新的脫歐協議，部分內容建議北愛爾蘭留在歐盟單一市場，離開關稅同盟，並設立一個全島範圍的管制區，管制所有商品，政府將會引進申報系統和「可信任交易者方案」（Trusted Trader Scheme）簡化小型貿易的海關程序，除此之外，當地相關機構擁有遵守或退出管制區的決定權。

▲愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，將會先接受此提議。（圖／路透社）

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）指出，此項提議並沒有完全達到協商的目標，但是願意先接受，之後再與歐盟討論方案內容與細節。歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）表示，非常歡迎強生提出的「積極進展」，「但在接下來的日子裡，仍有一些問題癥結點需要做出更多努力，尤其關於後勤保障的治理方面。」

歐盟強調，想要與英國達成協議，也對強生的提議表示歡迎，「我們3年多以來都一樣團結，隨時隨地準備好為實現此目標而努力。」

英國前首相梅伊（Theresa May）的歐洲事務顧問魯帕雷爾（Raoul Ruparel）認為，新提議不太可能成功，「我看不出來歐盟和愛爾蘭同意這些提議，他們甚至可能不把它當成談判基礎。」工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）也指出，強生的提議太過模糊，歐盟不可能接受。

▲歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）歡迎強生的提議。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》指出，許多歐盟外交官認為，倫敦與布魯塞爾正在進行一場「虛假的鬥爭」，試圖為現在的僵局追究責任。其中一名外交官表示，「這是一場貓抓老鼠的遊戲。」

綜合外媒報導，英國一旦脫歐，愛爾蘭與北愛爾蘭之間500公里的邊界，也將成為歐盟市場與關稅同盟的邊境，如何防止北愛爾蘭變成進入歐盟市場的「後門」，又必須遵守1998年《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement），不得設立邊境管制，成為脫歐難題。據了解，此和平協議結束當地數十年以來的政治與宗教衝突，也是英國、愛爾蘭政府與前北愛爾蘭自治政權達成協議的政治基礎。



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