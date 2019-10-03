　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英首相強生公布「脫歐最後方案」　盼解愛爾蘭邊境爭議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）提出最後一份脫歐協議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）於2日提出最後一份脫歐協議，建議讓北愛爾蘭留在歐盟市場，但是離開關稅同盟，藉此取代先前的「愛爾蘭邊境保障措施」（Irish border backstop），也解決脫歐協議中最關鍵的爭議。歐盟對此表示歡迎，但是外界卻普遍認為，此方案不太可能獲得布魯塞爾的支持。

BBC報導，強生2日提出最新的脫歐協議，部分內容建議北愛爾蘭留在歐盟單一市場，離開關稅同盟，並設立一個全島範圍的管制區，管制所有商品，政府將會引進申報系統和「可信任交易者方案」（Trusted Trader Scheme）簡化小型貿易的海關程序，除此之外，當地相關機構擁有遵守或退出管制區的決定權。

▲愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。（圖／路透社）

▲愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，將會先接受此提議。（圖／路透社）

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）指出，此項提議並沒有完全達到協商的目標，但是願意先接受，之後再與歐盟討論方案內容與細節。歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）表示，非常歡迎強生提出的「積極進展」，「但在接下來的日子裡，仍有一些問題癥結點需要做出更多努力，尤其關於後勤保障的治理方面。」

歐盟強調，想要與英國達成協議，也對強生的提議表示歡迎，「我們3年多以來都一樣團結，隨時隨地準備好為實現此目標而努力。」

英國前首相梅伊（Theresa May）的歐洲事務顧問魯帕雷爾（Raoul Ruparel）認為，新提議不太可能成功，「我看不出來歐盟和愛爾蘭同意這些提議，他們甚至可能不把它當成談判基礎。」工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）也指出，強生的提議太過模糊，歐盟不可能接受。

▲▼歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）歡迎強生的提議。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》指出，許多歐盟外交官認為，倫敦與布魯塞爾正在進行一場「虛假的鬥爭」，試圖為現在的僵局追究責任。其中一名外交官表示，「這是一場貓抓老鼠的遊戲。」

綜合外媒報導，英國一旦脫歐，愛爾蘭與北愛爾蘭之間500公里的邊界，也將成為歐盟市場與關稅同盟的邊境，如何防止北愛爾蘭變成進入歐盟市場的「後門」，又必須遵守1998年《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement），不得設立邊境管制，成為脫歐難題。據了解，此和平協議結束當地數十年以來的政治與宗教衝突，也是英國、愛爾蘭政府與前北愛爾蘭自治政權達成協議的政治基礎。


►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

ET快訊
快訊／頑童小春離婚！　呆寶靜：目前我不想看他過得太好
絞勒女友15分鐘再切7塊餵狗　法官判吳茂騰免死原因曝光
台中惡火工廠「整棟是大違建」　盧秀燕怒：將強力查緝危險場所
快訊／最後一名失聯漁工遺體找到了！南方澳大橋崩塌釀6死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WTO裁定！美向歐盟徵收2330億關稅商品清單曝　飛機、農產品都上榜

希臘難民營「貨櫃屋大火」釀1死　1.3萬移民擠爆3000人營地…怒掀暴動

請街友吃「洋芋片＋伏特加」遭拒　眼鏡女暴怒猛刺4刀：我要殺了你！

媽咪部落客被控「求關注」把尿注入女兒靜脈　9歲罕病童體內狂長真菌

沙國王儲談「哈紹吉之死」：我要承擔全部責任！　否認下令殺人

摩洛哥記者「墮胎」入獄1年　當局被批「政治審判」噤聲異議

南極洲3150億噸冰山崩解…50年來最大　科學家：無關氣候變遷

英首相強生被控「優待親密女富商」　堅稱禮節充分、沒興趣表態

澳洲航空「輪胎半空中爆炸」橡膠皮掉滿跑道　76乘客聽巨響嚇歪

轎車甩尾自撞！32歲孕媽慘被拋飛重摔　「垂死分娩」後身亡

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

5小奶貓暴風夜「受困排水溝」！救援隊爬人孔蓋暖心救援全收編

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

遊客樂拖海龜！蛇被膠帶捆嘴　保育中心動物淪「斂財工具」

挺韓大將杏仁哥號召罷免達初步門檻 韓粉嗆「顛倒是非」黃捷：予以尊重

癱瘓狗媽「拖下半身」躲貨櫃屋底 他滿身泥撈5奶狗：以後讓我照顧

被拖到草叢輪性侵？印尼寡婦指控遭翻盤　真相「吸毒後榨乾8男」完勝比YA

「上學遲到25分鐘」被罰跑操場　14歲少年跑第2圈暈倒亡

窩床上充電玩手遊！2宅男「全身發紫+手指燒傷」睡夢中電死

才被最高法院裁定非法　強生又想關閉國會「31日就是要脫歐」

英首相強生公布「脫歐最後方案」　盼解愛爾蘭邊境爭議

把「寶寶當啞鈴」單手舉還拚命抽菸　誇張媽臉書直播虐嬰30分鐘

爆性騷遭退演…男高音多明哥主動辭職：取消所有演出「結束美國生涯」

臉書內部錄音外流　祖克伯誓言「對尬政府分拆」抖音列頭號勁敵！

北韓稱試射新型SLBM「不影響鄰國安全」　北極星3型構造圖早曝光！

認了在場！蓬佩奧坦承聽取「烏克蘭門電話」　反嗆民主黨霸凌

葉宜津提成立橋梁局！地方2萬1座橋梁「全是不定時炸彈」

服儀解禁是假的！　80.9%高中生服儀違規遭罰靜坐、勞動、體罰

世田賽／艾雪史密斯200M奪金　英國女子第一人

失言還是斷章取義？柯文哲「擦槍走火說」全文看這裡

被拖到草叢輪性侵？印尼寡婦指控遭翻盤　真相「吸毒後榨乾8男」完勝比YA

中華電子公司拚自駕車方案外銷　勤崴：明年驗證、預計三年內輸出

「不要怕，我們都會陪你」油罐車司機4日開刀　護理師女兒還原墜橋經過

「上學遲到25分鐘」被罰跑操場　14歲少年跑第2圈暈倒亡

相親認識奇葩男！她提分手竟收「4萬元交往開銷單」逼吐錢：連零食費也要…

9月北台新案市場假回春！來人、成交組數2項指標下降　

國際熱門新聞

與千萬富豪閃婚！最後她獨背35..

B-17轟炸機墜毀康州機場　釀..

站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大..

6歲童遭拿滾水倒喉嚨燙傷慘死

經濟數據差！美股道瓊重挫近50..

台女簽證出包遭英強制離境　萬人..

不讓他上頭等艙廁所　男害飛機迫..

B17空中堡壘轟炸機　墜毀美機..

台女被英遣返！1天後逆轉可留下..

誤殺黑人鄰居　前女警被判刑10..

桑德斯動脈阻塞　暫停競選活動

WTO裁決「空中巴士案」：美可..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

偷拍受害者婚前敵不過陰影自殺

更多熱門

相關新聞

美向歐盟課徵2330億關稅　農產品也上榜

美國經世界貿易組織（WTO）裁定，將可以針對歐盟輸入的75億美金（大約新台幣2300億元）商品徵收關稅，作為貿易補償。美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）於2日公布商品清單，包括飛機、肉類、農產品等等。外界擔心，川普政府引起的貿易衝突加劇，可能會持續拖垮全球經濟成長。

WTO裁決「空中巴士案」：美可提報復性關稅

英相強生2日提最終版脫歐協議

強生「四年雙邊界」脫歐計畫曝光

肥臉哥強抱6歲男童　當老媽面「從10樓往下摔」脊椎脆碎

關鍵字：

英國脫歐強生歐盟愛爾蘭北愛爾蘭

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

偷拍那英被一腳踹！女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

最醜星二代長大！塌鼻子暴牙→長腿妹

台中勇消「父親節才公布喜訊」　困火場6小時殉職

即／大雅惡火2消死　隊員淚崩高喊「敬禮」

《玩很大》元元曝「真實CUP」！

即／台中2消防隊員困火場罹難

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

比特犬搭車打瞌睡　爸伸手扶頭

陳揮文爆「女星坐過檯」：在電視圈很有名

Jennie未P生圖「真實樣貌」現形

老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」他震驚了

妻月領12萬！30K夫辭職「帶孩忙家務」

6小時賺7500元！他曝「做土水」辛酸

大碗划算？他秤重打臉老闆…網全戰翻

更多

最夯影音

更多

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

港警射催淚煙追趕人群！　白衣記者遭包圍「警棍狂毆」倒地

全為養家來台打拚...卻被船壓死 南方澳斷橋「揭開移工漁民悲歌」

靠黑糖水止經痛？中醫：糖是壞人 喝太多下場...皮膚癢及臉色黯沉

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面