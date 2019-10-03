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窩床上充電玩手遊！2宅男「全身發紫+手指燒傷」睡夢中電死

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／ชัยสิทธิ์ ยอดชาย เล็งไธสงค์）

▲25歲宅男被正在充電的手機電死。（圖／翻攝自Facebook／ชัยสิทธิ์ ยอดชาย เล็งไธสงค์）

實習記者賴韻如／綜合報導

泰國近日連續發生手機充電「電死人」的恐怖意外！一名18歲少年疑似邊充電邊滑手機，不慎在床上觸電慘死，遺體被發現時左手還放在插座上。另一名25歲男子，睡著後左手碰到手機的充電插頭，不幸電死。

據《每日郵報》報導，第一起意外發生在上（9）月26日猜也蓬府（Chaiyaphum）的農博登縣（Nong Bua Daeng），一名18歲少年慘死在床上，由於少年放在插頭的左手腕有著紫色焦痕，因此他的家人認為，他應該是一邊為手機充電，一邊玩遊戲，造成觸電身亡。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／ชัยสิทธิ์ ยอดชาย เล็งไธสงค์）

▲死者左手手指已被燒傷。（圖／翻攝自Facebook／ชัยสิทธิ์ ยอดชาย เล็งไธสงค์）

第二起意外則發生在春武里府（Chonburi），上（9）月27日早上，一名25歲男子被發現時全身皮膚已經發紫，死者的57歲姑姑表示，她到房間準備打掃時，發現姪子一動也不動，左手擺放在插頭附近，手指上更有燒傷的痕跡，她趕緊關掉總電源，隨後便立即報警。

照片中可以看到，死者枕頭邊放著兩支正在充電的手機以及一部手持遊戲機，完全被電線包圍著，握拳的左手手指也全被燒傷。死者的姑姑表示，姪子平常就很愛窩在棉被裡玩手機，常常邊充電邊玩，「有時候畫面還亮著，人就已經睡著。」

當地警方指出，由於死者房間內並未有任何遭入侵的跡象，並猜測該男應是睡著後，遭手機造成的觸電，活活被電死。

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