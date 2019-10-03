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33歲辣媽開卡丁車「嗨翻自拍」！　失控「撞飛輪胎牆」墜山谷慘死

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▲▼卡丁車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲33歲的斯萊特（Kelly Slater）一邊開卡丁車一邊自拍，墜下山谷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國伯恩利（Burnley）的斯萊特（Kelly Slater）與男友威爾科克（John Wilcock）到卡丁車場遊玩，她一邊駕駛賽車，一邊拿出手機自拍，經過彎道時卻沒有轉彎，筆直地衝撞防護輪胎牆，墜落山谷死亡。根據調查，現場沒有安全指示與提醒，車內也沒有安全帶，法醫認為，如果當初安全設備更加完善，也許就不會發生憾事。

So sad

Daily Mirror 發佈於 2019年10月2日 星期三

根據2日公布的調查報告，斯萊特2017年12月和男友一起到西班牙特內里費島（Tenerife）渡假，一邊開著卡丁車，一邊用手機錄影、自拍，行駛到彎道時卻沒有轉彎，以時速30英里（約48公里）的速度往前衝，撞飛車道兩旁的輪胎牆，衝下山谷，送醫急救卻仍因傷勢過重死亡。

威爾科克出席聽證會時表示，賽車場沒有提供行前說明簡報，彷彿只是一場「付錢就走」的遊戲，「我想不起來有任何安全標誌，車子看起來也蠻老舊的，但是我當時沒有想太多，我們只是想要玩得開心。」他回憶，看到女友把手機拿在手上，「她完全沒有試圖轉彎，所以可能是方向盤出了什麼問題，我不記得軌道旁的輪胎疊了多高。」

▲▼卡丁車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲死者男友指控，卡丁車幾乎沒有任何安全標誌跟措施。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《太陽報》報導，警方透過偵訊得知，斯萊特的安全帽很大、寬鬆，被允許穿著夾腳鞋駕駛，車上甚至沒有安全帶，最後公布死因為胸主動脈破裂（Ruptured Thoracic Aorta）引發的低血溶性休克（Hypovolemic Shock）。法醫泰勒（Richard Taylor）提到，他也看過斯萊特手機中的錄影畫面很多次，卻不認為應該責怪死者，「人們很容易得出結論，認為她這麼做（自拍）才會失控，但是如果她有繫安全帶呢？如果安全規格比當時更好呢？如果汽車方向盤失靈了呢？」

《鏡報》報導，斯萊特的母親莫法特（Barbara Moffatt）表示，卡丁車場在事故隔天就繼續開放，但卻不聞不問，甚至沒有慰問家屬，「我們很難接受這件事，你在那裡玩的時候，工作人員應該要保護你的安全。」她批評，偵訊只是在浪費時間，西班牙警方的協助也很有限，「沒有賠償，什麼都沒有。過去2年真的非常難熬，我們沒有得到答案，也沒有獲得正義。」


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